Rasovszky Kristóf: Tokió egy fontos dologra rávilágított

„A hétvége nyugodt és szabad volt, tehát jól sikerült, azonban nincs különösebb megállás, hétfőtől már újra edzésben vagyok és megyünk tovább” – fogalmazott az InfoRádiónak az olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és junior világbajnok magyar úszó, aki a tokiói ötkarikás játékokat egy nagyon jó és pozitív élménynek írta le. „Nagyon örülök, hogy kint lehettem, illetve hogy olyan eredménnyel zártam, amiért kiutaztunk és amiért megdolgoztunk” – fűzte hozzá Rasovszky Kristóf.

A magyar úszó Tokióban mind a kvangdzsúi világbajnoksághoz, mind a budakalászi Európa-bajnoksághoz képest előrelépett 10 kilométeren. Mint elárulta, a tokiói versenynek egyértelműen az utolsó köre bizonyult számára a legnehezebbnek, addig azonban meglehetősen jól érezte magát. „Az utolsó kör közben már voltak gondjaim.” Sokat tudott azonban meríteni Olasz Anna világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar hosszútávúszó előző napi kiváló helyezéséből, aki a nők hasonló számában a negyedik helyen végzett.

„Ez mindenképp megmutatta azt, hogy jó úton haladtunk a felkészülés során mindketten”

– emelte ki.

Rasovszky Kristóf arra is kitért, hogy a döntő után volt szerencséje a riválisaival is szót ejteni, akik közül nyilván voltak, akik örültek, de olyanok is, akik csalódottak voltak az eredményeiket illetően, tehát vegyesek voltak az érzések. Azt viszont nagyon örömtelinek tartja, hogy mindazok, akiket ismer és akikkel jóban van, egytől egyig gratuláltak neki a verseny után.

Az olimpiai ezüstérmes úszó végezetül megismételte: egyelőre nincs nagyon ideje leállni, mert következnek az Európa- és világkupák. „Úgyhogy edzünk és versenyzünk tovább.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt