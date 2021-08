Nagy Péter első lett a B csoportban

Nagy Péter első lett a férfi súlyemelők plusz 109 kilogrammos kategóriájának B csoportjában, szerdán, a tokiói olimpián.

A sportág utolsó versenynapján, magyar idő szerint szerda kora reggel a Tokiói Nemzetközi Fórumban az ólomsúlyú emelő, aki Japánba indulása előtt a szakítást illetően technikai gondokra és kisebb lábsérülésre panaszkodott, önmagához képest alacsony súlyon kezdett. A 165 kilóval elbánva viszont mind a 173, mind a 178 kilogrammon sikeres gyakorlatot mutatott be, s a hattagú B csoportból csupán ketten tudtak többet teljesíteni nála.

Lökésben Nagy, aki egyedül képviselte a magyar súlyemelést a japán fővárosban, 206 kilón biztosított, majd a 214-gyel és a 218-cal is elbírt, így hat jó fogással, összetettben 396 kilogrammal a B csoport győzteseként fejezte be szereplését. Mivel a kora délután színre lépő A csoportban heten vannak, a Szegedi Lelkesedés SK 35 esztendős versenyzője legrosszabb esetben is nyolcadik helyezettként köszönhet el Tokiótól.

A világbajnoki negyedik, háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes Nagy Péter korábban két olimpián szerepelt: 2012-ben, Londonban 9., 2016-ban, Rióban pedig 10. lett.

