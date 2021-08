Meglepő átrendeződés egy hagyományos magyar sikersportágban

Brazíliában Oroszország négy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot nyert, összesen hét érmet gyűjtve. Öt évvel később 3–4–1 lett a mérlege a NOB-zászló alatt induló küldöttségnek, csak férfi kardban és női párbajtőrben nem nyertek érmet, sem egyéniben, sem pedig csapatban. Sokkal jobban szerepeltek náluk a nők, mindhárom aranyat ők nyerték és az összesen nyolc éremből hatot. Versenyzőik közül Szofija Pozdnyakova kétszeres aranyérmes, Szofija Velikaja és Inna Gyeriglazova egy csapataranyat és egy egyéni ezüstöt vihetett haza Tokióból.

Rio de Janeiróban a magyarok végeztek az éremtáblázat második helyén (2–1–1), a tokiói eredmény (1–1–1) egy arannyal kevesebb.

Szilágyi Áron képviselte az állandóságot, egyébként ő az egyetlen vívó, aki egyéniben meg tudta védeni riói aranyát.

Közel járt még hozzá az olasz tőröző, Daniele Garozzo, aki azonban elveszítette hongkongi ellenfelével szemben a tokiói döntőt. Az orosz törvívónő, Inna Gyeloglazova hasonló cipőben jár, ő amerikai ellenfelétől kapott ki a tokiói aranycsatában.

A csapatok közül egyedül az orosz női kardcsapat ismételt, Szofija Velikaja kétszeres aranyérmes lett.

Visszatérve a magyarokra:

győzelem férfi kard egyéniben,

ezüst férfi párbajtőr egyéniben (2016: Imre Géza, 2021: Siklósi Gergő), és

bronzérem egy férfi csapatszámban (2016: párbajtőr, 2021: kard),

eddig a két mérleg megegyezik, mint említettük, Szász-Kovács Emese aranyérme a különbség.

Ugyanakkor Rio de Janeiróban nem tudott a magyar küldöttség több 4-8. helyezést szerezni, Tokióban viszont a női kard egyéniben Márton Anna negyedik lett, s kijutott a női kardcsapat (7.) és a női tőrcsapat (8.) is.

Ami a többi európai országot illeti, az olaszok tartják a helyüket a világelitben, a riói néggyel szemben öt érmet gyűjtöttek, de nem voltak elégedettek: három döntőt is elveszítettek. A franciák egy arannyal és egy ezüsttel megfejelték brazíliai szereplésüket. A 36 kiosztott érem éppen fele az orosz (8), a francia (5) és az olasz (5) csapatnak jutott. Az aranyakból „csak” ötöt vittek el.

Rióban tíz csapat szerzett érmet, hat pedig aranyat.

Tokióban tizenhárom ország gyűjtött érmet, és kilenc aranyat.

Mind a két olimpián gyűjtött a legfényesebb éremből az orosz, a magyar, a francia és a dél-koreai küldöttség, Tokióban nyert még az észt, az amerikai, a kínai, a hongkongi és a japán is.

Másképpen: a tokiói bajnokok négy európai és négy ázsiai küldöttségbe tartoznak, illetve Lee Kiefer az Egyesült Államoknak is nyert egyet. Továbbra is Dél-Korea Ázsia uralkodója, de előreléptek a kínaiak, sőt a japánok és a hongkongiak is, utóbbiak törvívóik révén.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor