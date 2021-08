Riport az atlétikai stadionból: dráma, meglepetések és olimpiai hangulat – végre

Miközben az olimpia ellen folyamatos tartanak tüntetéseket Tokióban, és néha azt lehet érezni a játékokon közreműködő japánokon az egyre gépiesebb mosolyok és köszönések mögött, hogy csak legyenek már túl ezen a 16 napon, vasárnap a másik oldal is megmutatkozott. Sorok kígyóztak az Olimpiai Stadion mellett felállított hatalmas öt karikánál, mindenki szeretett volna egy képet, ilyen módon egy emléket, és sokan tértek be a Japán Olimpiai Múzeum épületében található ajándékboltba is. Egy pár hónapos gyerek szorongatta a nála szinte nagyobb Miraitova-figurát – kicsit a remény képe is volt ez nekem ebben a keserű helyzetben.

Közben bent az olimpiai atlétikaversenyek leginkább várt napjára készültek a sportolók, és a vasárnap tele volt emlékezetes pillanattal. Az eddig hiányzó olimpiai hangulaton sokat dobott, hogy rengetegen látogattak ki, olimpikonok, hivatalos személyek és újságírók – nagyjából 10 ezres létszámuk így is elveszett a 68 ezres arénában, de valamennyire élettel telt meg az amennyire drága, annyira impozáns stadion.

A hangos taps sokaknak járt, köztük Kozák Lucának, aki a 100 méteres gátfutás elődöntője előtt még vidáman integetett ki a magyar újságíróknak, aztán pár perccel később könnyeit törölgette bukása után, majd rendkívül sportszerűen segítette fel és kísérte le a szintén eleső jamaicai Yanique Thompsont.

A sport lényege volt benne abban is, ahogy a férfi 800 elődöntőjében az utolsó kanyarban eleső amerikai Isaiah Jewett és a botswanai Nijel Amos együtt kocogott be a célba, 50 másodperccel a győztes után.

A szomorú pillanatok mellett vidám is jutott. A show-t az olasz Gianmarco Tamberi csinálta, aki férfi magasugrásban vívott hatalmas csatát a katari Mutaz Essa Barsimmal. A színvonalas versenyt nem tudták eldönteni, mindketten aranyérmet kapnak. Az olasz majd kiugrott a bőréből örömében, előbb Barsimmal ölelkezett, majd rendkívül lelkesen köszöntötte a női hármasugrás és a férfi 100 méter dobogósait is.

Utóbbiban volt is minek örülnie, hiszen honfitársa, Lamont Marcell Jacobs nyerte meg a királyszámot, váratlanul. A döntőben nem volt jamaicai futó, szemben a nők hasonló számával, ahol mindhárom érmest a karibi ország adta, és kiesett a világranglista-vezető Trayvon Bromell is. A kínai Szu Ping-tien az elődöntőben ráijesztett a mezőnyre, de nem tudta megismételni ezt a teljesítményt, hiába dörzsölte tenyerét az előttem ülő kínai különítmény.

És világrekordot is láthatott az Olimpiai Stadion közönsége: női hármasugrásban a venezuelai Yulimar Rojas 15,67 méterig jutott. Hatalmas ugrását maga sem akarta elhinni, előbb az ezüstérmes portugál gratulált neki, őszintén örülve, majd hitetlenkedve körbefutotta az arénát.

Hogy ezt a történelmi napot a japán szurkolók hogyan élték át a tévék előtt, azt nem tudni, de még este fél 11-kor is sokan vártak arra, hogy az öt karikával fotózkodhassanak.

Nyitókép: Infostart