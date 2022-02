Liu Shaolin Sándor ezt üzente az elvett aranyérem után

Néhány percig érezhette magát 1000 méteren is olimpiai bajnoknak Liu Shaolin Sándor, ám végül szabálytalanság miatt kizárták a döntőből, így Zsen Ce-vej lett az aranyérmes. A magyar sportoló közösségi oldalán írta le érzéseit.

„A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem. Edzettem, mentálisan és fizikailag is sokat szenvedtem az elmúlt négy évben vagy amióta 2005-ben elkezdtem korcsolyázni. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elérni azt az eredményt, amit mindannyian akartunk… Nehéz nap volt, beleadtam mindent, amit tudtam, semmit sem tennék másként. A rövidpályás gyorskorcsolya gyönyörű sport, szeretem. Gratulálok a barátomnak, Ren Ziweinek. Továbbra is keményen, okosan fogok készülni. Szeretlek benneteket akkor is, ha olimpiai bajnok vagyok, és akkor is, ha nem. Szeretlek titeket, és folytatni fogom a harcot, így csak szurkolnotok kell értem. Szeretlek benneteket” - zárul az üzenet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liu Shaolin (@shaolinliu) által megosztott bejegyzés

A négy éve a férfi váltóval aranyérmes, Pekingben a vegyes váltóval bronzérmes Liu Shaolin Sándor legközelebb szerdán versenyez az olimpián.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás