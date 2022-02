Japán síugró és magyar nagymama unokája is olimpiai bajnok lett

A hódeszkásoknál, a női slopestyle-ban az új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott igazolta a papírformát, a szombati selejtező után a döntőben is a legjobbnak bizonyult. Hazája első téli olimpiai aranyérmét szerezte. Az ország 1952 óta vesz részt téli olimpián, ez volt a negyedik érme, és Sadowski Synnott ezek a felét szerezte. Ebben a számban indult Kozuback Kamilla, aki nem jutott a döntőbe az előző napi selejtezőből.

Az olimpia első kettős győzelmét hozta a férfi sífutók 15+15 km-es tömegrajtos versenye. Az Orosz Olimpiai Bizottságot képviselő Alekszandr Bolsunov nyert, Gyenyisz Szpicov előtt. Bolsunov, aki Pjongcsangból három ezüstérmet vitt haza, egy mindössze 540 fős faluból indult az olimpiai bajnoki cím felé. Most révbe ért.

A férfi gyorskorcsolyázók első számában, 5000 méteren az előző három olimpián győztes Sven Kramer indult, de csak kilencedik lett. Honfitársa, Patrick Roest közel állt ahhoz, hogy őrizze a holland hegemóniát, olimpiai rekordot futott, de végül második lett, miután az utolsó párban megelőzte őt a svéd Nils van der Poel. Negyedrészben őt is magukénak érízhetik a hollandok, az apai nagypapája onnan származik, ahogyan neve is sejtetni engedi. Meg picit, mi magyarok is, mert az édesanyja, a tavaly elhunyt Agneta anyukája magyar volt.

A férfi síugróknál normálsáncon hirdettek győztest. A legutóbbi Négysáncversenyen remeklő Kobajasi Rjoju valóra váltotta az álmát, olimpiai bajnok lett, két meglepetésember, az osztrák Manuel Fettner és a lengyel Dawid Kubacki áll majd még a dobogóra hétfőn.

A női mogulban ausztrál aranyérem született, Jakara Anthony révén. Négy éve negyedik lett, éppen csak lemaradt a dobogóról, most nyerni tudott.

Férfi egyes szánkóban három német anyanyelvű úr végzet az első három helyen. Johannes Ludwig megszerezte a németek első aranyát, Wolfgang Kindl újabb ezüsttel gyarapította az osztrákok éremkollekcióját, míg harmadik lett az olasz színekben versenyző, dél-tiroli Dominik Fischnaller.

Nyitókép: Kyodo News via Getty Images