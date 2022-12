Nyilvánosságra került a Mbappé-beszéd a döntő félidejéből

Sokáig emlékezetes csatát vívott egymással Argentína és Franciaország a katari világbajnokságon, a 2–2-es rendes játékidőt, majd a hosszabbításban esett további egy-egy gólt követően tizenegyesekkel dőlt az első hely sorsa. A franciák vb-szerepléséről, ahogy ahhoz lassan már hozzászokhatunk, mindig készül egy kulisszák mögötti dokumentumfilm, amit kedden este már le is vetített a TF1 – írja a 24.hu.

Ebben sok minden mellett bepillanthatunk abba is, mi hangzott el a félidőben a francia öltözőben. Az első 45 percben Argentína lefocizta a pályáról a címvédőt, meglepő volt a két csapat közti különbség, Angel Di María és Lionel Messi vezetésével pedig a dél-amerikai csapat vezetett 2–0-ra. A szünetben aztán, míg a többiek ezzel-azzal babráltak, Kylian Mbappé szólt pár szót a többiekhez.

– fogalmazott Mbappé, akihez csatlakozott a szövetségi kapitány, Didier Deschamps is, aki arról beszélt, hogy az argentinok annyival jobbak, hogy ők úgy játszottak, mintha egy vb-döntőn lennének, míg a franciák nem.

“We can’t do worse. We come back on the pitch, we must pull it off. We conceded 2 goals, we can come back. F*** guys, this is once every 4 years, f***!” (TF1) — Get French Football News (@GFFN) December 20, 2022