Foci-vb: ma három válogatottnak meglehet a továbbjutás

A brazil és svájci válogatott eddig kilencszer mérkőzött meg egymással, három brazil és két svájci siker mellett négy döntetlen született. Az előző, oroszországi vb-n is egy csoportban szerepelt a két csapat, akkor 1–1-es döntetlennel ért véget az összecsapás. Másik korábbi vb-találkozójuk is döntetlennel zárult, 1950-ben, Sao Paulóban 2–2 lett a végeredmény.

A brazilok biztosítják nyolcaddöntős részvételüket, ha győznek, és a másik hétfői mérkőzésen Kamerun nem veri meg Szerbiát. A svájciak biztos továbbjutását az jelentené, ha nyernének, és a szerbek nem múlnák felül a kameruniakat.

A brazil válogatott eddig jól szerepel az ázsiai rendezésű vb-ken, a 2002-es tornán – melynek Japán és a Koreai Köztársaság volt a házigazdája – a legjobbnak bizonyult, mindegyik mérkőzést megnyerte és most is sikerrel rajtolt – 2–0-ra verte a szerbeket –, így sorozatban nyolc győztes meccsnél tart, gólkülönbsége pedig 20–4. Amúgy is meggyőző a formája a dél-amerikai csapatnak, mivel a jelenlegi szövetségi kapitány, Tite irányításával 39 győzelmet aratott és kilenc döntetlen mellett mindössze két veresége van. A 2018-as vb negyeddöntőjében 2–1-re maradt alul a belgákkal, a 2021-es Copa America fináléjában pedig 1-0-ra az argentinokkal szemben. Nehezíti azonban most a brazilok dolgát, hogy két ászuk, a szerbek elleni mérkőzésen megsérült Neymar és Danilo egyelőre nem játszhat.

A csoport másik hétfői találkozójának tétje, hogy maradjon esélye a továbbjutásra az egyformán vereséggel kezdő Kamerunnak vagy Szerbiának. A két együttes eddigi egyetlen – barátságos – összecsapását a szerbek nyerték 4–3-ra 2010-ben Belgrádban. Kamerun negatív csúcsot állíthatna be, a szaúdiak 2002-es legyőzése óta nyolc vb-meccsét veszítette el, a kilenccel a mexikóiak kezdő sorozatát állítaná be, melyet 1930 és 1958 között mutattak fel.

Portugáliának is meglehet

A H csoportban csak a portugál együttes gyűjtötte be a három pontot a csütörtöki első körben Ghána 3–2-es legyőzésével, miközben következő ellenfele gól nélküli döntetlent játszott a Koreai Köztársaság válogatottjával.

Portugália és Uruguay eddig háromszor mérkőzött meg egymással, egy döntetlen mellett mindkét félnek volt egy-egy győzelme. Legutóbb, a 2018-as torna nyolcaddöntőjében a dél-amerikaiak nyertek 2-1-re. Az 1966-os barátságos mérkőzésükön a portugálok győztek 3-0-ra Lisszabonban, míg 1972-ben, Sao Paulóban 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás a Függetlenségi Kupán.

A ghánaiak elleni nyitányon Cristiano Ronaldo tizenegyesből eredményes volt, ezzel ő a futballtörténelem első játékosa, aki öt világbajnokságon gólt szerzett. Nyolc vb-találatával már csak egy találatra van a portugál csúcstartótól, Eusebiótól.

Az uruguayiaknál most is bevethető Edinson Cavani, aki négy éve két gólt szerzett a portugálok ellen, és a másik oldalon is ott van a keretben a négy éve eredményes Pepe, a 39 éves védő azonban a csütörtöki nyitányon nem játszott.

A csoport másik hétfői mérkőzésén a ghánaiak csak akkor őrizhetik meg továbbjutási esélyüket, ha nem kapnak ki a dél-koreaiaktól. A két válogatott eddig hat hivatalos meccset játszott egymással, mindegyik barátságos volt, és mindkét oldal három győzelmet tudhat magáénak. Legutóbb 2014-ben, Miamiban találkoztak a felek, akkor Ghána 4-0-ra nyert a vb felkészülés keretében. G csoport, 2. forduló Kamerun–Szerbia, al-Vakra 11.00 A várható kezdőcsapatok:

Kamerun: André Onana - Collins Fai, Nicolas NKoulou, Jean-Charles Castelletto, Nouhou Tolo - André-Franck Zambo Anguissa, Gaël Ondoua, Martin Hongla - Bryan Mbeumo, Eric-Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi

Szerbia: Vanja Milinkovic-Savic - Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic - Andrija Zivkovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Mladenovic, Dusan Tadic - Dusa Vlahovic, Aleksandar Mitrovic Brazília-Svájc, Doha (974 Stadion) 17.00



A várható kezdőcsapatok:

Brazília: Alisson - Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Fred, Lucas Paquetá - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Svájc: Yann Sommer - Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez - Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow - Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Ruben Vargas H csoport, 2. forduló: Koreai Köztársaság-Ghána, al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion) 14.00



A várható kezdőcsapatok:

Koreai Köztársaság: Kim Szng Kju - Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu - Dzsong Vu Jong, Hvang In Bom - Na Szang Ho, Li Dzse Szung, Szon Hung Min - Hvang I Dzso

Ghána: Lawrence Ati Zigi - Alidu Seidu, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Baba Rahman - Thomas Partey, Salis Abdul Samed - Osman Bukari, Mohammed Kudus, André Ayew - Inaki Williams Portugália-Uruguay, Luszail 20.00 A várható kezdőcsapatok:

Portugália: Diogo Costa - Joao Cancelo, Rúben Dias, Danilo Perreira, Raphaël Guerreiro - Bernardo Silva, Rúben Neves, William Carvalho - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Uruguay: Sergio Rochet - Martín Cáceres, Diego Godín, José Giménez, Mathías Olivera - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino - Facundo Pellistri, Luís Suárez, Darwin Nunez

Nyitókép: MTI/AP/Andre Penner