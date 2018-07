Kitört a káosz Párizsban - videók

Egész Franciaország ünnepelt azután, hogy a labdarúgó-válogatott a horvátok felett aratott 4-2-es győzelemmel világbajnoki címet szerzett Moszkvában. A Mars-mezőn kialakított szurkolói zóna mellett megtelt a világ egyik leghíresebb sugárútja is, de amikor részeg drukkerek egymásnak estek még vasárnap éjfél előtt, a rendőrség határozottan közbeavatkozott, és többek között vízágyúkkal gyorsan kiürítette a Champs-Elysée-t. Egy személyt súlyos sérüléssel szállítottak kórházba. Az ünneplés Lyonban, Marseille-ben és Ajaccióban sem volt zavartalan, de csak szórványosan akadtak rendbontások.

Felborult néhány autó is:

#Breaking : Riots break out in #Paris near the #ChampsElysees after #France #WorldCup win. Police firing tear gas at rioters. (via @CMARTYLUSO1 ) pic.twitter.com/ppBRV5aRuT

Vízszintesen lőtték a tüzijáték-rakétákat:

The #ChampsElysees does not look like the world’s most beautiful avenue here. #FraCro #ParisRiots pic.twitter.com/zN9nibuWQD