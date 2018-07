Karneváli hangulat, százezrek ünnepelnek Párizsban és Zágrábban

Százezrek ünnepelték az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében Horvátország felett 4-2-es győzelmet aratott francia válogatottat Párizsban, a Champs-Elysées sugárúton. A csapat tiszteletére Emmanuel Macron államfő fogadást adott csaknem háromezer vendég, többségében hátrányos helyzetű gyermekek részvételével.

Didier Deschamps szövetségi kapitány és a 23 játékos délután 5 órakor érkezett meg Moszkvából az Air France légitársaság különgépével a párizsi Roissy-Charles-de-Gaulle repülőtérre, ahonnan a forgalom elöl lezárt autópályán egyenesen "a világ legszebb sugárútjának" is nevezett Champs-Elysées sugárútra hajtottak.

A repülőgépből elsőként kezében a világbajnoki kupával a csapatkapitány Hugo Lloris kapus és Didier Deschamps szállt ki a repülőtér alkalmazottainak üdvrivalgása közepette.

Didier Deschamps francia szövetségi kapitány (első sor, b2) és a világbajnok francia válogatott, miután megérkeztek a párizsi Charles de Gaulle nemzetközi repülőtérre 2018. július 16-án. Franciaország az előző este 4-2-re győzött Horvátország ellen az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében. (MTI/EPA/Caroline Blumberg)

A négy kilométer hosszú Champs-Elysées-n - ahol az előző esti incidenseket követően mintegy 2 ezer rendőr biztosította a népünnepélyt - a játékosok egy nyitott tetejű buszból üdvözölték a tűző napon órák óta őrjöngve várokozó, nemzeti színű zászlókat lengető és a francia himnuszt, a La Marseillaise-t éneklő szurkolókat. Szinte napra pontosan úgy mint húsz évvel ezelőtt az akkori világbajnok válogatott tagjai, amelynek csapatkapitányként tagja volt Didier Deschamps is.

A 49 éves szakember, aki a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után harmadikként lett világbajnok játékosként és szakvezetőként is, 2012 óta irányítja hazája válogatottját. A Champs-Elysées környékén több metróállomást lezártak és a felszínen is korlátozásokat vezettek be, kizárólag gyalogosan lehetett a környéken közlekedni, miután húsz évvel ezelőtt az ünneplő tömegbe két autós belehajtott, egy ember meghalt és 160-an megsérültek.

A francia válogatott diadalát ünnepli a tömeg a párizsi Champs-Élyées-n 2018. július 16-án. Franciaország az előző este 4-2-re győzött Horvátország ellen az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében. A háttérben a diadalív látható. (MTI/EPA/Ian Langsdon)

A válogatottat a népünnepélyt követően az elnöki rezidencián, az Elysée-palotában fogadta az államfő és felesége, Brigitte Macron. Vasárnap este ők is ott szurkoltak a moszkvai Luzsnyiki Stadionban a válogatottnak a döntőben, amelyet

Franciaországban több mint 19 millióan követtek a televíziók képernyői előtt és több millióan a szurkolói zónákban, valamint a kávéházak, bárok kivetítőin.

A kormány tagjai és világ-, illetve olimpiai bajnok sportolók mellett a játékosok hozzátartozói és csaknem kétezer hátrányos helyzetű gyerek, valamint azon elővárosi sportklubok fiataljai kaptak meghívást az Elysée-palota kertjében rendezett fogadásra, amelyekben a francia válogatott többségében bevándorló származású tagjai kezdték sportkarrierjüket.

A francia válogatott diadalát ünneplő emberek a párizsi Champs-Élyées-n 2018. július 16-án. Franciaország az előző este 4-2-re győzött Horvátország ellen az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében. A háttérben a diadalív látható. (MTI/EPA/Ian Langsdon)

Az elnöki hivatal délután bejelentette: mind a 23 játékos megkapja a legmagasabb francia állami elismerést, a Becsületrendet, de az átadási ceremóniát tartják.

A légierő kísérte a horvát válogatott gépét

A különgép 15 óra után szállt le a horvát fővárosban, és a város felett érkezett meg három MiG-21 vadászrepülőgép kíséretében.

Zágrábban 120 ezer ember várta a válogatottat a főtéren és több tízezer az utcákon éljenezte a világbajnoki ezüstérmes csapatot,

amelynek így órákba telt eljutnia a repülőtérről a város központjába, ahová a hivatalos rendezvényt tervezték. Az érkezést és az utat a legtöbb horvát tévécsatorna élőben közvetítette.

A hazatérő horvát válogatottat várják szurkolók Zágrábban 2018. július 16-án. Horvátország a döntőig jutott az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, és ott az előző este a franciáktól 4-2-es vereséget szenvedve ezüstérmet nyert. (MTI/EPA/Antonio Bat)

Már a repülőtéren hatalmas volt az ováció, a játékosok autogramokat osztogattak a nyitott buszon utazva, integettek és fotóztak, majd saját közösségi oldalaikon is jelentettek meg képeket. Emberek tolongtak az út szélén, hogy megérinthessék a futballistákat, többen ültek a háztetőkön és lógtak ki az erkélyekről is zászlókat lengetve.

Közben a Jellasics téren

voltak, akik már 12 órája vártak, hogy találkozhassanak a horvát válogatottal.

Délután a légierő legnagyobb büszkesége, a Vihar Szárnyai elnevezésű műrepülő-kötelék légi bemutatót tartott. Egy helikopter óriási horvát zászlót lógatva folyamatosan keringett a tömeg felett. Az ünneplés késő éjszakába nyúlhat, az egész városban megbénult a forgalom.

Zágráb, 2018. július 16. A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott nyitott tetejű buszon érkezik a fogadási ünnepségükre Zágrábban 2018. július 16-án. Horvátország az előző este 4-2-re kikapott Franciaországtól az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében. (MTI/AP/Marko Drobnjakovic)

Az óriási érdeklődés és a késés miatt elmaradt az elnöki hivatalba tervezett fogadás is, ahol Kolinda Grabar-Kitarovic államfő kitüntette volna a játékosokat és Zlatko Dalic szövetségi kapitányt is.

Nyitókép: MTI/AP/Claude Paris