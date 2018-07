Orbán Viktor: a horvátok megmutatták, hogy a futballban minden lehetséges

„Igen, rokonszenvezek velük, egyrészt szomszédként összeköt bennünket a közös történelem, a közös futballmúlt – mondta a Nemzeti Sport Online-nak Orbán Viktor,. – Tíz magyarból kilenc nekik szurkol, sokan utaznak most Horvátországba, hogy ott éljék át a döntőt. A régió miniszterelnökeivel beszélve a NATO-csúcson is azt tapasztaltam, hogy egész Közép-Európa a horvátok mögött van, magam is gratuláltam horvát kollégámnak, Andrej Plenkovicnak minden egyes meccs után. Másfelől pedig az, hogy egy négy és fél milliós ország vb-döntőt játszhat, azt az örömhírt küldi nekünk, hogy ez lehetséges. Miközben a futballban egyre távolodnak a legnagyobb klubok a kisebbektől és igazságtalanul osztják el a pénzeket a nagyok javára, Horvátország ilyen sikerre képes, a horvátok megmutatták, hogy a futballban minden lehetséges.”

A kormányfő szerint ha van egy tehetséges nemzedék, főleg kettő egymás után, ahogyan most a horvátoknál, akik húsz éven belül másodszor játszhattak elődöntőt, akkor siker is van.

„A horvátok eredménye azt is üzeni nekünk, hogy a jó klubfutball nélkül a válogatott sem lehet jó,

ez a kettő nem válik szét egymástól, talán az 1992-ben Európa-bajnok dánokén kívül nem tudok példát mondani arra, hogy erős klubok nélkül is lehet erős a válogatott. A régióban a horvátoknál a legerősebb a klubfutball, a horvát klubokat komolyan kell venni, a Dinamo Zagreb rendszeresen ott van a BL főtábláján, és mellé még gyakran felzárkózik egyik-másik csapat. Számunkra is ez a követendő példa. Sok tanulnivalónk van a horvátoktól, ez az egyik: a magyar klubfutballnak is kell egy-két zászlóshajó, a Ferencvárosnak ott kellene lenni mindig a legjobbak között és lehetőleg még egy klubnak” – fejtette ki.

Mint mondta, látta a Ferencváros EL-selejtezőjét a Maccabbi ellen, amely kitűnő meccs volt. Azt tanácsolta az összes magyar csapatnak, hogy

igyanak vért a visszavágó előtt.

„Nagy a lemaradásunk, de nem mozgunk más dimenzióban, senki nem tud olyan okot, olyan érvet mondani, ami lehetetlenné tenné, hogy a magyar futball utolérje a horvátot. Amióta 2006-ban az MTK akadémiája után másodikként megalapítottam a Puskás Akadémiát,

sok keserűség, csalódás ért, de akkor is úgy gondoltam, húsz évet rá kell szánnunk arra, hogy visszakerüljünk a futballban minket megillető helyre.

Ilyen lelkesítő esemény viszont kevés történt azóta, mint a horvátok döntőbe jutása, ami bizonyítja, hogy a pénz nem minden. Nagyon lelkes vagyok” – emelte ki.

A kormányfő szerint a horvátok úgy lehetnek világbajnokok, ha nem kiscsapatként akarnak bravúrt elérni, hanem elhiszik magukról, hogy bár kevesebben vannak, semmivel sem kisebb nemzet az övék, ha győztes mentalitással, nagy nemzetként tudnak küzdeni.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás