Gary Lineker újabb örökbecsű kijelentése

Gary Linekertől, aki nem mellesleg az 1986-os világbajnokság gólkirálya volt, olyan örök igazságok erednek, mint például a futball az a játék, amelyett huszonketten játszanak, és a végén a németek nyernek. Nos, az immár televíziósként dolgozó egykori kiváló csatár az angol átok megtörése, a - Kolumbia elleni - tizenegyespárbaj sikeres megvívása után a Twitteren újabb örökbecsűt posztolt:

"Azt álmodtam, hogy Anglia tizenegyespárbajt nyert. Olyan valóságosnak tűnt.”

Had this dream last night that England won a penalty shootout. Seemed so real.