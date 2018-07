A svédek már azzal rekordot döntenek, hogy kifutnak a pályára

Nemrégiben valaki a 2002-es világbajnoksághoz hasonlította a mostanit, mondván, a Távol-Keleten rendezett tornán volt ennyi „őrült” eredmény. A svéd és a svájci válogatott is okozott már meglepetést a tornán, előbbi a mexikóiak elleni fölényes sikerével, s azzal, hogy csoportgyőztes lett a németek csoportjában, utóbbi elsősorban a brazilok elleni döntetlenjével.

A két csapat 28 mérkőzést vívott eddig egymással, meglehetősen kiegyenlített a mérleg. Tíz svéd győzelemmel 11 svájci áll szemben, ha minden mérkőzést figyelembe veszünk. Tétmérkőzésen ellenben picivel az északiak voltak eddig jobbak, három vb-selejtezőt nyertek meg, míg a svájciak csak kettőt. Az Eb-selejtezőkön hajszálra azonos a mérlegük. Érdekes, hogy a viszonylag magas meccsszám ellenére az elmúlt húsz évben csak kétszer találkoztak, 2001-ben, Genfben a svédek 2-1-re nyertek, egy évre rá Malmőben döntetlent játszottak.

Janne Andersson válogatottjában Sebastian Larsson ezúttal nem játszhat az eltiltása miatt, valószínűleg Gustav Svensson helyettesíti majd. A svájciaknál a két rutinos védő, Stephan Lichtsteiner és Fabian Schär egyaránt eltiltott, Michael Lang és Johan Djourou az evidens választás a helyükre.

Svájc az 1954-es, hazai rendezésű világbajnokság óta egyszer sem jutott be a negyeddöntőbe. A svédek az ötvenedik vb-meccsüket játsszák majd, korábban csak tíz ország érte el ezt a számot. Mérkőzésszámukkal beérik a hollandokat, a világbajnoki címet nem nyert országok közül egyedül Mexikó áll már csak előttük. Az északi válogatott 1994 óta először kerülhet be a világbajnoki negyeddöntőbe. Azóta ez a harmadik világbajnokság, amelyen részt vesz, 2002-ben és 2006-ban is a nyolcaddöntőben esett ki, amiből az is következik, hogy huszonnégy év óta nem nyert egyik csapat sem mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. 1954 óta a svájciak a hatvanas években kétszer utolsók lettek a csoportjukban, majd 2010-ben sem jutottak tovább a négyesből. 1994-ben, 2006-ban és 2014-ben a nyolcaddöntő volt nekik is a végállomás.

Most ellenben egyikük világbajnoki negyeddöntős lesz Szentpéterváron, s várja majd, Angliával vagy Kolumbiával mérkőzhet szombaton az elődöntőért.

Svédország-Svájc Szentpétervár 16.00, játékvezető: Damir Skomina (szlovén)



A várható kezdőcsapatok:

Svédország: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson

- Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Ola Toivonen, Marcus

Berg

Svájc: Yann Sommer - Michael Lang, Manuel Akanji, Johan Djourou, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka, Valon Behrami - Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber - Josip Drmić

Nyitókép: Roman Pilipej