Tunézia a szünet után fordított Panama ellen

A tunéziai kezdőcsapat öt, a panamai négy helyen változott az előző fordulóhoz képest, amikor előbbi a belgáktól (2-5), utóbbi az angoloktól (1-6) szenvedett súlyos vereséget.

Az észak-afrikai együttes a kezdés után egyénileg és csapatként is felülmúlta ellenfelét, de hiába játszott mezőnyfölényben, a fegyelmezetten védekező panamai riválissal szemben helyzetig is ritkán jutott. A 33. percben meglepetésre mégis Panama szerzett vezetést, amihez kellett némi szerencse is. Fokozta a nyomást a tunéziai gárda, de helyzeteit továbbra sem tudta gólra váltani.

A második felvonás elején gyorsan egyenlített az afrikai csapat, Fahr al-Din Júszef a vb-k történetének 2500. találatát szerezte. A gól után a pálya középső részét gyorsan átjátszották a csapatok, így a kapuk felváltva forogtak veszélyben. A 66. percben Tunézia megduplázta előnyét, majd a folytatásban próbálta lassítani a játékot, húzni az időt. Panama nem zuhant össze, nem adta fel, továbbra is támadásban maradt, de hiába adódott több lehetősége a gólszerzésre, nem tudott egyenlíteni, így pont nélkül búcsúzott a vb-től.

Tunézia legutóbb az 1978-as vb-n nyert mérkőzést - Mexikót győzte le 3-1-re -, azóta három vb-n (1998, 2002, 2006) zárt a csoportkörben egy-egy ponttal.