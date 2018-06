Piros betűs ünnep: Argentína megmenekült

A dél-amerikaiak lényegesen lendületesebb, agresszívebb játékkal indítottak, mint a korábbi két csoportmeccsükön, pedig a torna legidősebb átlagéletkorú (30 éves és 190 napos) kezdőcsapatát küldték a pályára. Visszakerült a csapat Angel Di Maria és Ever Banega is, a kapuban pedig az újonc Franco Armani kezdett. Nigéria fegyelmezetten, zártan védekezett a saját térfelén, de így is csak a 14. percig úszta meg kapott gól nélkül - ekkor Banega a felezőről emelt a nigériai védővonal mögé, Messi megelőzte emberét, a levegőben két érintéssel lekészítette magának a labdát, majd 8 méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

A találat után kinyíltak egy kicsit az afrikaiak, így a mezőnyfölényben játszó argentinok előtt több terület, ezzel együtt több lehetőség is adódott, de nem tudták növelni az előnyüket. Higuaín ziccerét védte a kapus, a kiugró Di Maríát buktatták, az utóbbi kapcsán megítélt szabadrúgásból pedig Messi a kapufát találta el.

Az ötszörös aranylabdás Messi - aki az oroszországi vb századik találatát jegyezte - legutóbb 662 perce szerzett gólt vb-n, akkor a 2014-es torna csoportkörében szintén Nigéria ellen volt eredményes.

A második felvonás nigériai egyenlítéssel kezdődött, az első félidőben is látványos hibákat vétő Mascherano hozott össze egy büntetőt az ellenfélnek. A tizenegyest Victor Moses higgadtan értékesítette.

A folytatásban egy ideig kevés lehetőség adódott, a sok hibával tarkított játék a két tizenhatos között zajlott. A hajrára az argentin gárda beszorította ellenfelét, de helyzeteit sorra elpuskázta, miként az ígéretes kontrákat vezető nigériai csapat sem tudta gólra váltani lehetőségeit. A végjátékban Rojo lett a főszereplő, aki előbb majdnem összehozott egy büntetőt az ellenfélnek - fejjel nem tudott felszabadítani, a labda a kezére esett, de a török játékvezető a videobírót követően sem látta szabálytalannak az esetet -, majd újra vezetéshez juttatta csapatát: a 86. percben Mercado adott be a jobb oldalról, középen a védő érkezett a legjobb ütemben, és a 11-es pont közeléből, Moses mellől kapásból a kapu bal alsó sarkát lőtte ki.

A megmentő :az argenin Marcos Rojo berúgja csapata győztes gólját. (MTI/AP/Michael Sohn)

A találat továbbjutást ért, így nem esett meg az a csúfság a kétszeres vb-aranyérmes, legutóbb döntős argentin együttessel, hogy a csoportkört követően búcsúzzon. Erre legutóbb 2002-ben volt példa.

Az argentinok szombaton Franciaországgal találkoznak.