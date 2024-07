Adok-kapok: a belga csapatkapitány lehülyézett egy újságírót, nem maradt el a válasz

Belgium egy öngóllal kapott ki Franciaországtól, és így nem jutott be még a legjobb nyolc közé sem a futball-Európa-bajnokságon. Az egész tornán szenvedő, gólt alig rúgó belgák közül a csapatkapitány Kevin De Bruyne állt ki a mérkőzés után a sajtótájékoztatóra, ami egy olasz újságíróval való csetepatéba torkollt - írja a Telex.

Tancredi Palmeri azt a kérdést tette fel a csapatkapitánynak, hogy: "Kevin, milyen érzés, hogy az aranygenerációnak megint nem sikerült döntőbe jutnia?" Erre Kevin De Bruyne konkrétan nem adott választ, viszont visszakérdezett: "Melyik az aranygeneráció? Azt mondod, a franciáknak, az angoloknak, a spanyoloknak vagy a németeknek nincs aranygenerációjuk?"

A belga csapatkapitány ezután távozott, de az erről készült videón jól hallható, ahogy azt mormogja: "Hülye".

Tancredi Palmeri akkor nem tudott erre reagálni, viszont az X-en közzétett bejegyzésében igyekezett visszavágni a focistának:

"Hé, Kevin. Itt van egy kis emlékeztető neked. Az általad említett francia, angol, német vagy spanyol aranygenerációk mind döntőztek már. Tipikus futballista, aki csak olyan kérdéseket vár, amelyekre válaszolva elmondhatja, hogy ő milyen jó. Elkényeztetett kölyök."

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1