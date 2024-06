Tbilisziben az éjjel soha nem érhet véget – gigantikus prémiumot kapnak a grúz focisták

Április végi hír volt, hogy a grúz válogatott több mint négymilliárd forintnak megfelelő pénzjutalmat, harmincmillió larit kap, ha továbbjut csoportjából. A bejelentés azt is tartalmazta, hogy a gárda a kieséses szakaszban további harmincmillió larit kap minden győztes mérkőzésért – írja a Magyar Nemzet.

A kaukázusi ország csapata azzal jutott ki története során először a kontinenstornára, hogy március 26-án, hazai pályán gól nélküli döntetlent követően büntetőpárbajban legyőzte Görögországot a pótselejtezőben. Irakli Kobakidze miniszterelnök a siker után bejelentette, hogy a válogatott játékosokat a Becsületrenddel tüntetik ki.

Most újabb kitüntetésre számíthatnak, hiszen a Törökország ellen balszerencsés körülmények között elveszített első Eb-mérkőzés után előbb döntetlent értek el a grúzok Csehország ellen, majd szerda éjjel 2-0-ra legyőzték a már biztos továbbjutóként erősen tartalékos Portugáliát, a grúz fővárosban, és ezzel – éppen a magyarokat kiszorítva a legjobb 16 közül – bejutottak a nyolcaddöntőbe.

⚽️After #Georgia 's national football team defeated Portugal in #EURO2024 , fans in #Batumi took to the streets of the city in celebration pic.twitter.com/FnoH72aO5B

Tbilisziben és Batumiban is hatalmas ünneplés kezdődött a váratlan győzelem után. Az emberek az utcákra tódultak, az ország nevét skandálták – grúz nyelven ez Sakartvelo –, nemzeti zászlókat lengettek az autók ablakaiból is, és tűzijátékok kezdődtek.

"Ez egy valóságos csoda, a fiúk csodát tettek, és többet érdemelnek annál, mint hogy csak köszönetet mondjunk nekik" – nyilatkozta Irakli Kobakidze újságíróknak, és a miniszterelnök szavai előrevetítik a nagy jutalmazást.

?? There is a crazy atmosphere at Dedaena Park in Tbilisi, as the fans are watching Georgia making their own history by beating Portugal and qualifying for the #EURO2024 round of 16.pic.twitter.com/Qhms3n5iex