Kemény Dénes: egy ki- vagy bepattanó labdán múlik majd az Eb-arany

Vasárnap este 9 órától Anglia és Olaszország az aranyéremért küzd meg egymással a labdarúgó Európa-bajnokságon. Kemény Dénes, az InfoRádió futball Eb-szakértője szerint nagy a tét, mint fogalmazott, hatalmas a különbség az Eb-győztes és a döntő vesztesének eredménye között, és ezt a tételt az edzők nagyon érzik. Ilyenkor a stáb már a taktikai elemzéseket végzi, a játékosoknak elsősorban szellemileg fel kell frissülniük.

A magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi sikerkapitánya szerint már nagy meglepetésekkel nem készülhetnek a csapatok, hiszen láthattuk, hogy milyen apróságokon, előre ki nem számítható dolgokon múlik az eredmény. Mindkét elődöntő 1-1 lett a rendes játékidőben, és utána hosszabbítás jött, de mindkét meccs lezárulhatott volna simán a rendes játékidőben.

"Szerintem nem meglepetéssel készülnek, hanem fohászkodnak Szent Antalhoz, hogy legyen szerencséjük.

Tényleg egy kipattanó vagy bepattanó labdán múlhat az Eb-arany" – mondta Kemény Dénes.

Az is kiemelte, hogy mindkét együttes a torna teljes képe alapján megérdemelten jutott fináléba, de az elődöntő vesztesei is megérdemelték volna. "Az eredményjelző tábla soha nem hazudik" – mondta, és hozzátette, a döntőben is csak egy győztes lehet, de mindkét válogatott megérdemelné az aranyérmet.

A szakértő szerint mindkét csapat hozott váratlant a tornán, hiszen az olasz csapat "kibújt a bőréből, meglátjuk, mennyire fog visszabújni". Meglepő volt, hogy az Európa-bajnokságon viszonylag komplex támadófutballt nyújtottak az olaszok, míg az angolok hozták a saját Istent, embert nem ismerő elszántságukat, de az elődöntő második felében már latinos technikával futballoztak, azért az nem volt eddig soha jellemző rájuk – értékelt Kemény Dénes.

Szoros csatára számít volt sikerkapitány, meglepődne, ha 4-1-re nyerne valamelyik döntős, mert az angol–dán meccs hosszabbításában is az angolok rúghattak volna még két gólt, de a 16-os sarkánál mindig visszafordultak, és tartottak a labdát. "Annyira racionális focit játszanak a csapatok, hogy senki nem fogja megkockáztatni 2-1-nél, hogy kitámadjon a harmadik gól érdekében, és esetleg kapjon egy gólt, amivel minden újra nyitottá válna" – mondta.

Arra a felvétésre is válaszolt Kemény Dénes, hogy az angolok vagy az olaszok nyeri az idei Európa-bajnokságot: "Ha tudnám, akkor belenyúlnék a pénztárcámba, és fogadnék a mérkőzésre. Nem tudom, de úgy érzem, hogy most az angoloknak sikerül, mert nagyon sok idő telt el 1966 óta ahhoz, hogy újra és újra mindig a balsors kísérje őket."

Nyitókép: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images