Egy nyolcgólos meccs, amely átírta az Eb-rekordok könyvét

Az első félidő közepén az európai élbajnokságok legutóbbi szezonjának legtöbbet hibázó játékosa Unaí Simon felé passzolta hátra a labdát, negyven méterről, majdnem a félpályáról Pedri. A kapus rosszul tette a lábát a labda útjába, átperdült rajta, s besurrant a jobb alsó sarokba.

A spanyolok megrázták magukat, s az első félidőben Sarabia révén egyenlítettek, majd a második játékrészben César Azpilicueta megszerezte a vezetést. Ő lett 31 évesen és 304 naposan az Eb-történelem legidősebb spanyol gólszerzője, válogatottbeli pályafutása első találatával.

Amikor a 76. percben a tizenötödik válogatott mérkőzésén a nyolcadik találatát jegyző Ferran Torres kétgólosra növelte az előnyt, úgy festett, eldőlt a mérkőzés. Feljegyezhettük, hogy a Manchester City csatára a legfiatalabb spanyol, aki egy Eb-mérkőzésen gólt szerzett és gólpasszt adott.

De következett a fordulat! A 85. percben a Ferencváros elleni BL-mérkőzésekről is ismert Orsic egy különleges góllal szépített – a labda alig jutott túl a gólvonalon, de Cüneyt Cakir játékvezető órája jelezte, teljes terjedelmével áthaladt a labda a gólvonalon, érvényes a gól.

A 92. percben a horvátok kiegyenlítettek: Pasalic a hálóba csúsztatta a balról beívelt labdát, 3-3.

A horvátoknak lett volna esélye a hosszabbításban, de a 100. percben Dani Olmo beadása átszállt Brekalón, Álvaro Morata pedig kiváló lövéssel esélyt sem hagyott Livakovicnak, 4-3. Csak néhány gondolattal később Oyarzabal megszerezte az ötödik gólt – a hosszabbítás első felében eldőlt a továbbjutás. Az 5.3.s végeredményt nyolc futballista találata alakította ki, ez is Eb-rekord. Luis Enrique válogatottja let az első az Eb-történelemben, amelyik két egymást követő mérkőzésén is eljutott öt gólig.

Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel