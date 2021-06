Kemény Dénes: vége az esélytelenség nyugalmának

A tévé előtt is lenyűgöző volt ez az akarat, ez a küzdeni tudás – mondta a világbajnok Franciaország ellen a Puskás Arénában elért döntetlenről Kemény Dénes. Az egykori pólós sikerkapitány szerint a labdarúgó-Európa-bajnokság nyitányán a portugáloktól a hajrában elszenvedett 3-0-s vereség is kellett a mostani sikeres produkcióhoz, mert egyrészt az akkori csalódás, másrészt a friss tapasztalat miatt sokkal bátrabban futballoztak a magyarok.

"Nemcsak a küzdeni tudást lehetett látni rajtuk, hanem azt is, hogy amit egy ilyen minőségi csapattal szemben, mint a francia, a magyar meg tud csinálni, ezt megpróbálta megcsinálni és általában meg is csinálta, különben nem tudtunk volna gólt is rúgni" – értékelte a mieink teljesítményét.

Kemény Dénes szerint három tényező is a magyarok malmára hajtotta a vizet a szombati Eb-csoportmérkőzésen. Az egyik, hogy ilyen csapatokkal szemben, ahol a játékosállomány lényegesen magasabban jegyzett, nincs vesztenivaló,

a játékosok bátran, nyugodtan mehetnek ki a pályára, és ez meg is látszott a magyarok játékán.

"A másik, ami szerintem szintén nagyon lényeges, hogy olasz edzőnk van. Az olaszok nagyon pragmatikusak, olyan csapatokkal is, mint a saját világbajnok csapataik, mindig úgy futballoztak, hogy borzasztóan figyeltek a védekezésre. Egy olasz edzővel meg tudjuk fojtani az ellenfél kreativitását, ez számomra nem meglepő, ezért nagyon jó választás volt Marco Rossi" – vélekedett a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-kapitány.

A harmadik tényező szerinte a kapus, mert az összes csapatjáték abból indul ki, hogy "végy egy jó kapust".

"Az első meg a második meccsen is

a kapusunk volt a legjobb játékosunk,

ilyen kapusra lehet ráépíteni egy ilyen alázatos védelmet, amely megfojtja az ellenfél játékát, és amikor néhányszor átjutunk a félpályán, akkor van esélyünk: lőttünk egy lesgólt a portugáloknak, lőttünk egy érvényes gólt a franciáknak, és az sem véletlen, hogy a franciák egyenlítő gólja egy olyan esetből alakult ki, amikor éppen támadtunk" – mondta Kemény Dénes.

A megszerzett egy ponttal esélye támadt a magyar válogatottnak arra, hogy továbbjusson a halálcsoportból, ám ehhez szerdán Münchenben nyernie kellene Németország ellen, amely szombaton 4-2-re legyőzte a címvédő Portugáliát.

"Most egy kicsit változik a helyzet, mert azzal, hogy szereztünk egy pontot,

egy esetleges győzelem esetén továbbjuthatunk. Ez felelősséget is ró a játékosokra,

az eddigi esélytelenség nyugalmával szemben, a másik oldalon viszont egy nagyon szép cél" – mondta, és hozzátette, biztos abban, hogy Marco Rossi továbbra is abból fog kiindulni, hogy akkor tudunk nyerni, ha nem kapunk gólt.

"Azzal nem kalkulálhatunk, hogy rúgunk hármat Münchenben. Ennél fogva továbbra is a védelmen lesz a hangsúly, és abban bízunk, hogy a két-három esélyből, ami talán majd adódik, rúgunk gólt, és úgy tudunk nyerni. Ez az egy esély van, ha ugyanúgy a védekezésre koncentrál a csapat, és hátul lesz 110 százalékon, aztán meglátjuk, hogy mit ad a sors" – mondta Kemény Dénes.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Illyés Tibor