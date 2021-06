Griezmann: nehéz mérkőzés volt a nagy közönség miatt

Nagy Ádám, a válogatott középpályása: Úgy érzem, a franciák ellen bátor és stabil csapat volt a pályán. Mi szereztük meg az első gólt és voltak lehetőségeink is, de mégiscsak jobb lett volna három pontot szerezni, teltházas stadionban. Most úgy mehetünk Münchenbe, hogy ki-ki meccset játszhatunk.

Sallai Roland, a magyar válogatott egyik legjobbja: Sallai Roland: Edzéseken párszor gyakoroltuk ezt a figurát és most bejött! Mindenki kiadta magából a maximumot, szóval büszkék lehetünk magunkra. Most az utolsó 10 percben is koncentráltak maradtunk, megérdemeltük ezt az egy pontot.

Kleinheisler László, akit a mérkőzés legjobbjának választottak: Semmi veszítenivalónk nem volt úgy készültünk, hogy mindent bele kell adni, ha hibázunk, hibázunk. Vezettünk és végig meccsben voltunk, de örülök az egy pontnak. Mindez nagy erőt ad az utolsó csoportmérkőzésre.

Fiola Attila, a magyar gólszerző: Az egész pályafutásom leforgott előttem, a családom és a barátok, akik mindig támogattak… Nagyszerű csapatjátékkal nagyszerű eredményt értünk el! Büszke vagyok a csapatra és a szurkolókra. Életem egyik legszebb napja! Elképesztő volt, ahogy a csapat játszott. Bátrabb futballt tudtunk mutatni és támadásban jobbak voltunk a keddi teljesítményünkhöz képest. Elképesztő volt a mai nap. Próbáltam higgadtan megoldani, tudtuk, hogy nem lesz sok lehetőségünk a mérkőzésen. Nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapat tagja lehettem és örülök, hogy az élet valamit visszaadott a 2016-os sérülésem után.

Nego Loic, a magyarok franciája: Annak ellenére is nagyon boldog vagyok, hogy győzhettünk volna. Mindenkit nagyon büszkévé tettünk. A világ legjobb csapata ellen játszottunk, de tudtuk, hogy ha teljes szívünkkel küzdünk, bármi történhet. Az első félidőt megnyertük, de 90. percig tart a mérkőzés. Nagyon nehéz ilyen játékosok ellen szerepelni, mint Mbappé, de nem egyedül voltam ellene! Egy emberként küzdött az egész csapat!

Bixente Lizarazu, korábbi francia világ- és Európa-bajnok (via uefa.com): Nagyon szerény teljesítményt nyújtott a francia csapat. Elismerés illeti a magyarokat. A franciák szerencsések voltak, hogy legalább kiegyenlítettek. Gratulálok Magyarországnak.

Antoine Griezmann, a francia gólszerző: Nehéz mérkőzés volt a nagy közönség miatt is. Elszoktunk a teli stadionoktól. Nem találtunk magunkra. A pálya száraz volt, a levegő forró és nehéz volt, de ezt a meccs kezdete előtt tudtuk. Elakadtunk egy-egy blokkon, és nem tudtuk, hogyan kerekedjünk felül. Itt az Európa-bajnokságon jó csapatok és nagyszerű játékosok vannak még Magyarország ellen is nagyon kemény játszani.

Marco Rossi szzövetségi kapitány: A fiúk nagyon jó játékot hoztak ma, megfelelő bátorsággal és szívvel álltak ki. Manapság sok edző hiszi, hogy az ő taktikája miatt győzött a csapata, de ez nem igaz, a játékosok hozzák meg a sikert.

Didier Deschamps francia szövetségi kapitány: Nehezen rázódtunk bele a mérkőzésbe, aztán kaptunk egy gyomrost... Szépen játszottak időnként a hazai közönség előtt a magyarok, persze helyzeteink voltak, de az eredmény nekik kedvezett. Elégedett vagyok - nem örülök túlságosan az eredménynek, de elégedett vagyok. Nem vesztettünk, van egy pontunk, amit hozzá kell adnunk ahhoz a háromhoz, ami már a zsákban van.

