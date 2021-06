Akárcsak 1996-ban: Anglia–Skócia, Eb-meccs a Wembley-ben

Ezzúttal a Wembley 25 százalékát tölthetik meg a szurkolók, a 22 500 néző telt házat, mégis negyedházat jelent majd. A két válogatottnak ez lesz a 115. mérkőzése, ugyanakkor éppen a századik tétmérkőzés a párharcban.

Az angolok győzelemmel kezdték a tornát, s olyan jó sorozatban vannak, amelynél csak az olaszoké jobb. A horvátok elleni 1-0 után egy újabb győzelem továbbjuttatná Gareth Southgate együttesét. A skótok kikaptak a Hampden Parkban a csehektől, s így egy újabb vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülnének.

Az angolok számára jó hír, hogy harry maguire, a Manchester United védője felépült, játékra jelentkezett. A horvátok ellen Tyrone Mings játszott John Stones mellett középhátvédet, Maguire visszatérése esetén kimarad. De ki marad ki a keretből? A szurkolók és a sajtó is furcsállotta, hogy Ben Chilwell még a meccskeretbe sem fért be az első találkozón, kérdés, hasonlóan dönt-e most is Southgate.

Várhatóan a középpályás sorban újra Kalvin Phillips, Declan Rice és Mason Mount játszik majd, esetleg kezdhet Jack Grealish vagy Jordan Henderson. Ugyanakkor könnyen elképzelhető, hogy Southgate inkább a harmadik mérkőzésen pihenteti majd néhány kulcsemberét.

Az angolok mindenképpen meg akarják nyerni a csoportot, hogy csak egy mérkőzésre kelljen majd elhagyniuk Londont.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain