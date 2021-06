A Fradi szélsője is készül a hollandok elleni nyitányra

Az Oranje, majdnem napra pontosan huszonegy éve, 2000. június 11-én, kezdett már Európa-bajnokságot Amszterdamban, mégpedig a csehek elleni 1-0-s győzelemmel. Nem volt könnyű siker, a gólra a 89. percig kellett várni, Frank de Boer akkor értékesített egy tizenegyest.

Az akkori gólszerző ma szövetségi kapitányként készül az esti, ukránok elleni találkozóra. Tavaly október 7-én irányította először az Oranjét. Nem kezdett jól, az első négy meccsén nyeretlen maradt – ilyen gyengén korábban még egyetlen holland szövetségi kapitány sem kezdett. Azóta javult a mérlege (11 mérkőzésből 5 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség), de az is tény, hogy az övével azonos „súlycsoportba” tartozó riválissal szemben csak egyszer nyertek, mégpedig a lengyelek ellen.

Az Eb-re nevezett holland keret több játékost is elveszített sérülés, illetve betegség miatt, a legérzékenyebb veszteség Virgil van Dijknak, a Liverpool világklasszis védőjének a kiesése. De biztosan kerettag lett volna Donny van de Beek (Manchester United) és Jasper Cillessen (Valencia) is. A két legtapasztaltabb, a vezér szerepét megöröklő játékos Memphis Depay és Georginio Wijnaldum. Mindkettő a Barcelonához tartott a nyár elején, de utóbbi, a korábbi Liverpool-játékos a hírek szerint inkább a PSG-t választja. Ugyanakkor Depay nagyon közel jár a szerződés aláírásához, a Barcelona boltjában néhány órán keresztül már a nevével ellátott mezt is lehetett kapni…

Az ukránoknál Olekszandr Zincsenko, a Manchester City angol bajnok, BL-döntős játékosa a legértékesebb futballista, ő a 2016–2017-es idényt a PSV-nél töltötte. Valószínűleg játéklehetőséget kap a Ferencváros szélsője, Olekszandr Zubkov is.

Várható összeállítások

Hollandia: Stekelenburg – Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind – F. De Jong, Klaassen, Wijnaldum – Berghuis, L. De Jong, Depay.

Ukrajna: Buscsan – Karavajev, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Malinovszkij, Szidorcsuk, Zincsenko. Zubkov, Jaremcsuk, Jarmolenko.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd