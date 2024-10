Forma–1-es Mexikói Nagydíj: Lando Norris vagy Max Verstappen – ez itt a kérdés

Ezen a hétvégén Mexikóvárosban folytatódik a Forma–1-es világbajnokság. Max Verstappen az elmúlt három évben kivétel nélkül, összesen pedig ötször győzött a Mexikói Nagydíjon, és most sem esélytelen, noha a McLaren és a Ferrari is a Red Bull előtt jár a versenyhelyszínek többségén, miközben Lando Norrisnak már több szerencsés tényezőre és stabilabb teljesítményre is szükség lenne, hogy a háromszoros világbajnok közelébe kerüljön a szezon utolsó vége előtt – fejtette ki Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője.

A szakíró arra is felhívta a figyelmet, hogy a Red Bull pilótájának, Sergio Péreznek hazai pályán kellene végre bizonyítania végre, hogy ott a helye a legjobbak között, különben hamarosan nyugdíjazhatják, akárcsak korábban Daniel Ricciardót. Az új-zélandi Liam Lawsont emlegetik, mint aki 2025-ben Max Verstappen társa lehet a vb-címvédő csapatban, de szintén nagy tehetség az Austinban a 10. helyen befutó argentin Franco Colapinto (Williams).

A szakértő szerint Mexikóvárosban ugyanaz a három csapat fogja osztani a harcolni a helyezésekért és az értékes pontokért: a Red Bull, a McLaren és a Ferrari. A Mercedes szerinte már elengedte ezt az évet, miután Texasban sem szerepelt jól.

A Ferrarinak viszont remek volt az austini versenytempója, a McLaren viszont nem tudott dominálni a korábbi versenyhétvégék többségével ellentétben, viszont Vámosi Péter szerint a Red Bull Mexikóban tradicionálisan erős, Verstappen nyerte meg az összes versenyt ezen a pályán, mióta visszatért a Forma–1 oda. "Nagyon össze kell szedje magát akár a McLaren, akár a Ferrari ahhoz, hogy ez ne így legyen most" – tette hozzá. A főszerkesztő izgalmas csatára számít.

"Lando Norris szerinte nehéz helyzetben van, mert még nem volt ilyen kiélezett helyzetben, miközben Max Verstappennek, aki mindössze 57 ponttal vezet előtt, az a hatalmas erőssége, hogy már Lewis Hamilton ellen is bizonyította, hogy kiélezett szituációkban is tudja, hogy merre van előre, és most ez lesz az egyik legfontosabb dolog" – mondta Vámosi Péter.

A Ferrariról viszont úgy vélekedett, hogy elengedte, hogy a versenyzői harcban legyenek az egyéni világbajnoki címért, ezért olyan stratégiát választhat, amely inkább a konstruktőri cím megszerzését szolgálja. Ez szerinte azért is lesz érdekes, mert közben a McLaren Lando Norris, míg a Red Bull Max Verstappen világbajnoki győzelmére hajt.

A világbajnokság állása

Versenyzők

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 354 pont

2. Lando Norris (brit, McLaren) 297

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 275

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 247

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 215

6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 177

7. George Russell (brit, Mercedes) 167

8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 150

Csapatok

1. McLaren 544 pont

2. Red Bull 504

3. Ferrari 496

4. Mercedes 344

5. Aston Martin 86

6. Haas 38

7. RB 36

8. Williams 17