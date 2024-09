Koppintás és „rablás” a riválistól, nyerő pilótapáros a fedélzeten – a McLaren felemelkedésének háttere

Bő egy évtizednyi szenvedés és középszerű teljesítmény után idén az élre tört a McLaren a Forma–1-ben, és ez még inkább kidomborodott a nyári és az őszi szünet közötti négy futamon. A wokingi csapat már vezeti a konstruktőrök vb-pontversenyét, 41 pontos előnyre tett szert a Red Bull-lal szemben. Az egyéni összetettben továbbra is a címvédő Max Verstappen áll az élen, de hat futammal a szezon vége előtt még mindig reménykedhet Lando Norris, akinek 52 pontos hátrányt kellene ledolgoznia. A McLaren másik pilótája, Oscar Piastri is egyre kiegyensúlyozottabban szerepel, idén eddig két futamgyőzelemmel és hét dobogós helyezéssel büszkélkedhet, amivel a negyedik helyről fordul rá az idény záró részére.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban felidézte: akkor kezdődött meg a McLaren vesszőfutása, amikor Lewis Hamilton a 2012-es szezon végén átigazolt a Mercedeshez. Bár 2015-ben a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is visszatért hozzájuk és több más, tapasztalt versenyzővel is próbálkoztak visszakerülni a legjobbak közé, Vámosi Péter szerint ehhez nagyon hiányzott egy jó motorszállító, ugyanis a Honda akkoriban még csak „gyerekcipőben járt” az F1-ben. A szakíró megjegyezte: lehet bármilyen ügyes egy pilóta, a mérnöki csapat vagy a menedzsment,

„ha nincs jó motor, nem lesz eredmény”.

Ezzel kellett szembesülnie a McLarennek is, amely Lewis Hamilton távozása után inkább a mezőny második felében vagy sokszor a végén kullogott.

Ebben az időszakban nemcsak a McLaren, hanem a Williams is szenvedett, pedig ez a két csapat a nyolcvanas, kilencvenes években éppen egymással viaskodott a futamgyőzelmekért, illetve a dobogós helyezésekért. A szakértő emlékeztetett, hogy 1992 világbajnoka, Nigel Mansell a Williams és a McLaren színeiben is versenyzett, mint ahogy a háromszoros világbajnok Ayrton Senna is, de sosem voltak csapattársak, így ádáz küzdelmeket folytattak egymás ellen a futamokon.

A múlt hét végi Szingapúri Nagydíjat megnyerő Lando Norris éppen a már említett Fernando Alonsót váltotta 2019-ben a McLarennél, amely öt év alatt felépítette a brit pilótát, és gyakorlatilag köré épült az egész csapat is, új arcokkal, új szakemberekkel. Vámosi Péter felidézte, hogy kezdetben Carlos Sainz még maga mögé utasította Lando Norrist, Daniel Ricciardónak viszont már nagyon komolyan meggyűlt vele a baja, ahogy telt az idő, egyre több időmérőn, futamon kikapott tőle. A jelenlegi felállásban Oscar Piastri méltó csapattársa Lando Norrisnak, és a szakértő úgy véli,

az ausztrál „folyamatosan jobb és jobb eredményre sarkallja” a vb-pontverseny jelenlegi második helyezettjét.

Hozzátette: az idei szezonra összeállt a lehető legjobb mérnöki csapat, a technika és a motor is a McLarennél, amely a konstruktőrök pontversenyében éppen azt a riválist előzte meg, amelytől rengeteget tanult, amely a mintát jelentette, illetve a wokingiak adott esetben lemásolták a Red Bullnál bevált módszereket is.

Vámosi Péter szerint a csapatversenyben nagy esély van arra, hogy a McLaren világbajnok legyen idén, egyéniben viszont már bonyolultabb a helyzet, mert bár szépen zárkózik fel Lando Norris, azért az éllovas Max Verstappen is gyűjtögeti a pontokat.

Szisztematikus építkezés, stabil teljesítmény

A McLaren óriási utat járt be az elmúlt években, ugyanis a koronavírus-járvány idején még a csőd szélén táncolt, majd rendezve a sorokat és biztosítva a forrásokat, nagyon sokat fejlődött technikailag, olyannyira, hogy a tavaly használatba vett új szélcsatornájuk a legmodernebb az egész mezőnyben. Erre nemrég reagált a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is, amely nem támogatja a szélcsatornát, hanem inkább a számítógépes tervezést (CFD) részesítené előnyben az autók kialakításánál. Ezzel együtt, amíg nem lesz érvényben tilalom, vélhetően tovább fejlesztik a szélcsatornákat a csapatok, ameddig csak lehet, ugyanis Vámosi Péter szerint ilyen módon lehet a legjobban szimulálni a pályateljesítményt, ezzel szemben a legmodernebb számítógépek, szoftverek is komoly hátrányban vannak.

A Motorsport Online főszerkesztője elmondta: már a szezon közepén látszódott, hogy a McLaren a Red Bull fölé nőtt, azóta pedig még erőteljesebben érvényesül ez a tendencia. Mint fogalmazott, ebben komoly szerepe volt annak, hogy a brit istálló lemásolta a Red Bullnál tevékenykedő sztármérnök, Adrian Newey munkáját, koncepcióját.

„Az idő előrehaladtával pedig láthattuk, mi történik akkor, amikor kiderül, hogy a tanítvány jobb, mint a mester”

– tette hozzá a szakíró.

Az erőviszonyok alakulását döntően befolyásolja az is, hogy egyre több szakembert csábít át magához a McLaren a Red Bulltól. Éppen a héten jelentették be, hogy az energiaitalosok versenystratégiai irányítója, Will Courtenay 2026-ban a nagy riválishoz szerződik, ahol sportigazgatóként számítanak rá. Courtenay csaknem húsz éve, a csapat 2005-ös alapítása óta dolgozik a Red Bullnál, így a megszerzése óriási fegyvertény a McLaren részéről. Vámosi Péter megjegyezte: a brit csapat kezére játszik, hogy többek közt Christian Horner botrányai miatt egyre inkább úgy tűnik, kezd szétesni a Red Bull, ugyanakkor szerinte borítékolható volt a dominóhatás az alapító, Dietrich Mateschitz 2022-es halála után.

A rutin még mindig Max Verstapppen mellett szól

Ugyan a McLaren az Azeri Nagydíj előtt bejelentette, hogy a szezon további részében Lando Norris lesz a kedvezményezett a csapaton belül Oscar Piastrival szemben, a közösségi médiában rengetegen vitatkoznak arról, melyikük a jobb versenyző. Norrisnak a három futamgyőzelme mellett öt pole pozíciója is van idén, Piastri viszont a legtöbbször sokkal higgadtabb a versenyeken. A szakértő is úgy látja, hogy mentálisan nagyon erős az ausztrál, ami a jelenlegi mezőnyben még Max Verstappent és Lewis Hamiltont jellemzi leginkább, vagyis illusztris társaság tagja lehet ezen a téren is. Norris viszont nem mindig ennyire stabil és koncentrált, amire jó példa volt a Szingapúri Nagydíj is, ahol óriási előnyt szerzett az élen versenyezve, mégis megingott időnként, kétszer is eltalálta a falat, és nagy szerencséje volt, hogy nem történt nagyobb baj, akár defekt. Vámosi Péter szerint Oscar Piastri, csapattársával szemben, nem hibázik ennyire sokat, neki inkább az időmérők mennek kevésbé jól, nem minden pályán kellően gyors. Úgy véli, ennek az lehet az oka, hogy sokszor nem mer kockázatot vállalni, igaz,

az ausztrál pilóta mellett szól, hogy ő az egyedüli az egész mezőnyben, aki minden idei futamon szerzett pontot.

Az esélyeket latolgatva Vámosi Péter elmondta: Lando Norrisnak gyakorlatilag az összes hátralévő versenyt meg kellene nyernie, illetve reménykednie kell abban, hogy Max Verstappen több futamon is a második helynél hátrébb végez vagy kiesik technikai hiba miatt. Ebben lehet kulcsszerepe segítőként Oscar Piastrinak, valószínűleg éppen ezért döntött úgy a McLaren, hogy Norris kapja meg a nagyobb támogatást a szezon záró részében. Max Verstappen viszont nem igazán számíthat ilyen segítségre, ugyanis Sergio Pérez továbbra sem tud magára találni, nem tud a dobogós helyek közelébe kerülni, aminek a szakíró szerint „meglehet a böjtje a téli szünetben”.