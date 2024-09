Paralimpia 2024 - Wermeser kilencedik, Fonyódi 13.

Tegnap jelentős mínuszban zártak az amerikai tőzsdék. Az esést a Nasdaq vezette több mint 3 százalékos eséssel, ami elsősorban az Nvidia közel 10 százalékos esésének tudható be. Emellett az is figyelemre méltó, hogy a befektetői félelemindexnek nevezett VIX-index több mint 38 százalékot ugrott meg, miután ismét előtérbe kerültek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak. Ezt követően nagyobb mínuszokat láthattunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken is, a japán Nikkei közel 4 százalékot esett, ezt követően pedig az európai tőzsdék is mínuszban vannak és Amerikában is folytatódik az esés. A hangulat azt követően kezdett romlani kedden, hogy a Bank of Japan kormányzója benyújtott egy dokumentumot, amely szerint a központi bank folytatja a kamatemelést, emellett ráadásul a félvezető iparból érkező gyenge számok is aggasztják a befektetőket. Utóbbi eredményeként tegnap nem csak az Nvidia, de más chipgyártók, köztük az AMD és az Intel is jelentős mínuszban zárták a napot.