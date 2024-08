Új eszköz teszi még látványosabbá a Forma–1-es közvetítéseket – videó

A Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media 2022 óta teszteli a giroszkópos kamerarendszert, amelyet kifejezetten a zandvoorti versenypálya eltúlzott dőlésszögeinek kiemelésére terveztek. A giroszkóp a szögelfordulás és szögsebesség mérésére szolgáló eszköz. A jellegzetes, döntött kanyarokkal rendelkező hollandiai aszfaltcsíkon már tavaly is használták a giro kamerát, de akkor még nem tudták közvetíteni az általa felvett képet – írja a hirado.hu a The Verge beszámolója alapján.

A múlt hétvégi Holland Nagydíjon viszont már jól működött a Lando Norris sisakja mögött rögzített giroszkópos kamerarendszer, és az edzéseken készült felvételek elnyerték a rajongók egy részének tetszését. Sokan gondolják úgy, hogy

Mások viszont úgy vélik, a giro kamera rontja a sebességérzetet, sőt egyes vélemények szerint a horizontot elforgató kamerakép akár tengeri betegséget is okozhat.

Dino Leone, a Forma–1 fedélzeti kamerákért felelős vezetője egy videóinterjúban elmondta: az eszközön állítható a giroszkóphatás az edzések, illetve a versenyek közben, így növelni és csökkenteni is lehet azt. Néhány 2023-as versenyen – például Brazíliában és Japánban – már használták a giroszkópos kamerát, és azt tervezik, hogy idén még gyakrabban fogják bevetni.

This camera angle on Hamiltons car is wicked.



It’s almost a steady cam that follows what the curvature of the track is actually like, this is exactly how this track would flow with the camber. It’s incredible ? #JapaneseGP #F1



pic.twitter.com/2jPNwhosgB