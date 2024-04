Fucsovics Márton nyerte meg az 579 ezer euró (230 millió forint) összdíjazású, bukaresti salakpályás férfi tenisztornát.

A világranglistán 82. magyar játékos pályafutása negyedik döntőjére készülhetett a román fővárosban, az elsőt 2018 májusában megnyerte Genfben, majd 2019 februárban Szófiában, 2021 márciusában pedig Rotterdamban alulmaradt a végjátékban.

A vasárnapi csatában az ötödik helyen kiemelt Mariano Navone volt az ellenfele, akivel még nem találkozott. A 23 éves argentin karriercsúcsától egy hellyel elmaradva jelenleg 52. az ATP-rangsorban, ő a második döntőjét vívta Bukarestben, előzőleg februárban kikapott a riói fináléban. Tavaly vetette meg a lábát a profik között azzal, hogy megnyert öt challenger-versenyt, de Grand Slam-tornán még sosem vívott főtáblás meccset, sőt, a selejtezőben sem nyert mérkőzést, miközben a magyar válogatott alapembere már negyeddöntőt is játszott Wimbledonban.

An unforgettable moment for Marton Fucsovics as he claims the title in Bucharest? #TiriacOpen pic.twitter.com/DU6OyIYC4u

A 32 éves Fucsovicsot a döntőbe jutással már a 61. helyen jegyzik a nem hivatalos élő világranglistán, a végső diadallal pedig az 53. hely környékére jöhetett fel.

A finálé álomszerűen indult a számára, mivel az alapvonalról stabilan irányítva 3:0-ra ellépett, majd egy bombaerős tenyeres nyerővel már dupla brékelőnyben volt (4:0). A dél-amerikai azonban nem adta fel, visszabrékelt, és a magyar játékos hullámvölgyét kihasználva kiegyenlített. Fucsovics nagy nehezen kilábalt a gödörből, négy elvesztett gém után nyert ismét egyet, aztán egy Navone-hiba után fogadóként szettlabdához jutott, amellyel élni tudott, és egy óra elteltével játszmaelőnyben volt.

A folytatásban az ellenfél összeszedte magát, 3:1-re meglépett, de Fucsovics remekül koncentrálva 5:4-re fordított. Ekkor a rutintalanabb Navone elbizonytalanodott, többször is rontott, és 2 óra 7 perc után a magyar klasszis ünnepelhetett.

In the driver's seat ?



Fucsovics is in full control as he takes the opener 6-4 against Navone. #TiriacOpen pic.twitter.com/CMqFAsgGcm