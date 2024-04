Harmincnyolc éves világcsúcs dőlt meg

Mykolas Alekna megdöntötte a férfi diszkoszvetés harmincnyolc éve fennálló világcsúcsát. A 21 éves litván atléta az amerikai Ramona városában rendezett dobóversenyen végig kiváló formában volt, sorozatával és legjobb dobásával is történelmet írt, mivel mind a hat kísérlete hetven méter feletti volt,

WORLD RECORD



The oldest men's world record in athletics has been broken ?



Mykolas Alekna has just thrown an astonishing 74.41m in the men's discus ??



He takes down Jürgen Schult's mark of 74.08m from 1986 ?pic.twitter.com/3CejuqudpF