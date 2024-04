Golovin Vlagyimir: megverjük Japánt és továbbjutunk

Együttese csütörtöktől vasárnapig a Főnix Arénában sorrendben Kamerun, Svédország és Japán ellen lép pályára a kvartettben megszerezhető két ötkarikás kvóta egyikéért. A távol-keleti ország csapataival két, egyaránt sikertelen olimpiai selejtezőtornán is találkozott idén magyar válogatott: a női kosárlabdázók február 9-én Sopronban 81-75-re győztek ugyan, ám végül nem tudták megszerezni az ötkarikás indulási jogot. Egy nappal később a férfi jégkorongozók Budapesten 2-1-re kaptak ki Japán legjobbjaitól, így elvileg nem jutottak tovább kvalifikációs csoportjukból, majd a fehéroroszok kizárása miatt mégis folytathajták az ötkarikás kvalifikációt. Arra a kérdésre, hogy lesz-e ezúttal a harmadik a magyar igazság, Golovin Vlagyimir az MTI-nek azt mondta: "igen, megverjük Japánt és továbbjutunk".

A múlt heti két Eurokupa-mérkőzés tanulságaként a beállójáték kapcsán azt vonta le a szövetségi kapitány, hogy hullámzó a teljesítmény a poszton. Külön videóztak a játékosaival, megbeszélték, hogy mi lesz a feladat a következő ellenfelekkel szemben, különösen a - beálló elleni védekezésre az öt-egyes védekezési formációval különösen nagy hangsúlyt fektető - japánok ellen. A korábban sérüléssel bajlódókról elmondta:

Albek Anna panaszmentes az orrtörése után, hétfőn még kontakt nélkül bár, de részt vett a labdás edzésen.

A zúzódással kezelt Debreczeni-Klivinyi Kinga jól van, miután pihentették az ütközése után. A bordaköziizom-húzódás után gyógyuló Böde-Bíró Blanka az M4 Sportnak azt mondta, bár még fáj a sérülése, bízik benne, hogy akár már csütörtökön bevethető lesz. A szövetségi kapitány ennek kapcsán úgy fogalmazott: "kapusedzésen és hétfő délelőtt már dolgozott, van még tompa fájdalma, de semmi komoly, bízom benne, hogy a három mérkőzésre csúcsformában lesz". A hétfő délutáni tréningen a selejtezőtorna helyszínén mindhárom játékos részt vett.

Albek az MTI érdeklődésére azt mondta, kedden délelőtt esik át a sérülését éppen négy héttel követő vizsgálaton, a tréningeken már semmiféle probléma vagy fájdalom nem jelentkezett, így nagyon bizakodó. "Ha rajtam múlik, játszani fogok, nagyon szeretnék ott lenni a pályán" - szögezte le.

A selejtezős ellenfelek közül a Mosonmagyaróvár jobbátlövője a tavalyi világbajnokságon a svédeknek öt, a kameruniaknak négy gólt lőtt, utóbbi találkozót ráadásul sikerrel is vették, a svédekkel pedig meglátása alapján

"egész jó meccset tudtunk játszani".

"Most is azon leszünk, hogy a legjobbunkat tegyük oda a pályára, hogy a világbajnokságon a svédek elleni jó félórát ötven percre vagy akár az egész meccsre ki tudjuk nyújtani." Mint elmondta, ő a hazai pályát semmiképp nem nyomásként éli meg.

"Bizonyosan plusz erő lesz nekünk, reményeink szerint nagyszámú szurkolótábor érkezik majd. Mindhárom találkozón van esélyünk, meccsről meccsre fogunk haladni. Mindenképpen ott szeretnénk lenni az olimpián. Mindenki tudja, hogy mekkora a tét, oda fogjuk tenni magunkat, mivel néhány játékosnak ez már nem fog megadatni: minden ezen áll vagy bukik!"

A Budaörs irányítója, Debreczeni-Klivinyi szerint készen állnak a selejtezőtornára. "A múlt héten is nagyon sokat edzettünk, készültünk, már akkor mindenkinek benne volt a fejében, hogy erre a hétre kell igazán százszázalékosan készen lenni.

Már mindenki tűkön ül, hogy lejátsszuk ezeket a meccseket."

Az állapotára vonatkozó kérdésre azt mondta: már jobban van, a reggeli kondiedzésnél kicsit még érezte a bordája környéki izmait, ám bízik benne, hogy a labdás tréningeken már semmi nem fogja hátráltatni.

Ő is bízik benne, hogy a hazai szurkolótábor megkönnyíti a helyzetüket, a riválisoknak pedig ez hátrányt jelent majd. Az ötkarikás kvóta megszerzésének kulcsaként a védekezést jelölte meg, mint mondta, a svéd és a japán csapat is eltérő, de jó védekezéssel rendelkezik. "Fontos, hogy hátul stabilak legyünk, a kapusaink is jól védjenek és erre alapozva tudjunk könnyű gólokat szerezni" - szögezte, megemlítve azt is, hogy a helyzetkihasználásukon is javítaniuk kell.