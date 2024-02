A Real Madrid Lipcsében, a Manchester City Koppenhágában indítja tavaszi hadjáratát a BL-trófeáért

A címvédő – és a fogadóirodák szerint a legnagyobb esélyesnek számító – Manchester City Dániában, az FC Köbenhavn ellen lép pályára. Pep Guardiola együttese a klubvilágbajnokság kezdete óta minden mérkőzését megnyerte, sorozatban immár tíz mérkőzésen győzött. Csupán a Tottenham elleni FA-kupa-mérkőzésen úszta meg az ellenfél egy kapott góllal.

Erling Haaland két gólt szerzett a hétvégén, szinte egymaga szállította a Citynek a győzelmet. Talán ennek is szerepe van abban, hogy a BBC a mérkőzés kapcsán azt találgatja: beindul-e a sérüléséből immár teljesen felépült Haaland a Bajnokok Ligájában is? A norvég csatár ősszel öt gólt szerzett, de az előző idényben 11 mérkőzésen 12-t. Elképesztő a teljesítménye: 78 Manchester City-mérkőzésen 78 gól.

A 2022–2023-as (megnyert) BL-sorozatban a két csapat a csoportszakaszban találkozott egymással. A City otthon nyert, de a dán fővárosban csak 0-0-ra végzett.

Érdekes felismerés, hogy az égszínkékek általában nem csinálnak presztízskérdést az idegenbeli BL-mérkőzéseikből. Vagy: nem csináltak. 2023 őszén mind a három meccsüket megnyerték idegenben, mégpedig az RB Leipzig, a Young Boys és a Crvena zvezda ellen. Ám a 2022–2023-as szezonban sorozatban ötször is döntetlent játszottak vendégként, éppen a koppenhágai meccsel kezdődően.

Az FC Köbenhavn továbbjutása jelentette ősszel a legnagyobb meglepetést a BL-csoportkörből, a dánok a Manchester Unitedet is búcsúztatták. Az északi országban még nem folytatódott a bajnokság – amelyben egyébként az FCK csak a harmadik helyen áll –, ezért a koppenhágaiak egy portugáliai nemzetközi tornán készültek fel a BL-párharc első felvonására.

A nap másik mérkőzésén az RB Leipzig fogadja a jó formában lévő Real Madridot. Carlo Ancelotti alakulata a legutóbbi idegenbeli BL-mérkőzését is Németországban vívta, 3-2-re nyert az Union Berlin ellen.

Lipcsében is játszott a királyi klub nemrégiben, a 2022-es őszön, a csoportkörben kikapott 3-2-re, az volt már a harmadik meccse vendégként abban a sorozatban. Szoboszlai Dominik és Willi Orbán játszott a mérkőzésen – a középhátvéd várhatóan most is fog –, Gulácsi Péter alig volt túl a Celtic elleni meccsen, ott sérült meg súlyosan. Egyébként azóta mind a két csapat alaposan kicserélődött, a lipcseiek közül Szoboszlai, Josko Gvardiol, Timo Werner és Christopher Nkunku sincs már a klubnál. A madridiak akkori kezdőcsapatából Marco Asensio távozott egyedül, de négyen is sérültek.

Carlo Ancelotti 23 játékossal utazott el Németországba, a régóta sérült Courtois, Éder Militao, Rüdiger és Alaba mellett hiányzik a szombati, Girona elleni bajnokin megsérült Jude Bellingham is.

Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik.