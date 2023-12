Tragikus baleset érte a világ leggyorsabb autóversenyzőjét

A legnagyobb sikereit az Egyesült Államok formaautós sorozataiban érte el az ezredforduló környékén, miközben egy jeles rekordot is felállított, s egészen mostanáig a McLaren tanácsadója is volt - írja a racingline.hu.

De Ferran halálát az Associated Press értesülései szerint szívroham okozta, miközben a fia ellen versenyzett a floridai The Concourse Club tesztpályán.

A pilóta az 1990-es évek kezdetén honfitársával, Rubens Barrichellóval együtt jelent meg az európai utánpótlásszériákban, ám őt a brit F3 megnyerése, majd a Formula-3000-ben szerzett év végi harmadik hely után (bár az F1-ben is tesztelt az Arrowsszal és a Williamsszel) az USA-ba sodorta az élet. Ott épített magának sikeres karriert, az amerikai együléses csúcsszéria szakadása közepette előbb a CART-ban, majd az IndyCarban versenyezve.

The fastest oval driver of all time has left us. RIP Gil de Ferran, 2003 Indy 500 champion. The one time I met him, he was just as friendly as could be



241.428 mph at California Speedway still stands as the fastest closed circuit qualifying speed ever pic.twitter.com/73m4CQHYdj