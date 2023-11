Csattanós válasz - Közzétették a Messi 8. aranylabdájához vezető szavazás részletes eredményeit

Az M4sport.hu szúrta ki, hogy a France Football közzétette az Aranylabda-szavazás végeredményét, a nyolcadik elsőségét begyűjtő Lionel Messi 105 ponttal előzte meg a második helyezett Erling Haalandot.

Így szavaztak az újságírók (a poszt lapozható, így látni a magyar voksolás eredményét is):

?✨ Full Ballon d'Or votes by each country.



Journalists are asked to pick 5 players from a shortlist. Points are given (6 points max, 1 being lowest) for each player they mention respectively. ⬇️ pic.twitter.com/UWiqR1kB1Z