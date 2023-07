A Real Madrid legyőzte a Barcelonát: elviszi Európa legnagyobb tehetségét

A 2005 februárjában született ballábas játékos a Genclerbirligiben kezdte a pályafutását, majd 2019-ben igazolta a Fenerbahce korosztályos csapatához. A 2021–2022-es idényben bemutatkozott már a török élvonalban, eddig 32 bajnoki áll a neve mellett, hét góllal. Idén megnyerte a Török Kupát a sárga-kékekkel. Utóbbi döntőjében a mérkőzés legjobbjának választották.

Tavaly novemberben bemutatkozott a török A-válogatottban is, majd márciusban, a walesiek ellen első gólját is megszerezte.

Korábbiakban érdeklődött iránta a Barcelona – más klubok mellett –, de az ügyeket a Madrid szempontjából egyszerűsítette, hogy immár a fiatal játékosnak ugyanaz az ügynöke, mint Thibaut Courtois-nak: Christophe Henrotay.

A Madrid egyébként már készíti a papírokat a szerződéskötéshez, s immár emelt az ajánlaton, a Fener húsz százalékban részesedik majd Arda Gülert árából, továbbadás esetén.

Real Madrid are working on the formal paperwork and documents to get Arda Güler deal done today — Real want all signatures to feel sure. ⚪️?? #Real



Proposal is worth €20m plus add-ons, 20% sell on clause, taxes, commission.



Real, confident to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/TdirhsydUt