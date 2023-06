Micsoda fordulat: Szoboszlai Dominik mindjárt a Liverpool játékosa lehet

Fabrizio Romano, a futballátigazolások nagy szakértője – aki ritkán szokott téves információkat megosztani –, azt írta péntek délben, hogy a Liverpool és az RB Leipzig között zajló tárgyalások nagyon előrehaladott állapotban vannak, és közeli a megegyezés Szoboszlai Dominik átigazolása ügyében.

Romano szerint már a vételárban is megállapodott a két klub, ahogy a Liverpool is megegyezett a magyar válogatott középpályásával.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. ??⌛️ #LFC



Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.



More to follow. pic.twitter.com/5p9b5PMbny