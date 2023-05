A helyszínről jelentjük - Lehet, hogy erre tartalékoltunk mindent a hoki-vb-n

Tamperében a város olyannyira jégkoronglázban ég, hogy a központi főútján a szobrokat beöltöztették jégkorongmezbe, és úton-útfélen különböző nemzetek mezbe öltözött szurkolóival lehet találkozni az utcán. Most úgy tűnik, ez a település valóban a finn jégkorong fővárosra.

Magyar szempontból hétfő este jelentőségteljes meccset láthatunk: a magyar válogatott az osztrákok ellen játszik. Csapatunk úgy tudja biztosítani az élvonalban maradását, ha bármilyen körülmények között győz. Az eddig látottak alapján papíron viszonylag szerények az esélyek, hiszen az osztrákokat nagyon régen sikerült legyőzni tétmérkőzésen. Ugyanakkor ha van csapat, amelyik ellen a magyar válogatottnak esélye lehet a sikerre a világbajnoki mezőnyben, akkor az osztrákok elleni az.

A franciák ellen már egy hosszabbításos siker összejött, és úgy tűnik, hogy a francia, az osztrák és a magyar válogatott hasonló erőt képvisel, hiszen a francia-osztrák mérkőzés is végül hosszabbításban dőlt el a franciák javára. Tehát

valószínűleg tényleg apróságokon fog múlni, melyik csapat nyer.

A jelenlegi állás szerint a magyar válogatottnak még az is elég, ha döntetlennel zárul a rendes játékidő, és a hosszabbításban vagy büntetőkkel tudja megnyerni a mérkőzést.

Mindent összevetve nehéz megítélni, mennyit fejlődhet a magyar csapat az előző heti teljesítmény alapján. Élőben nézve a mérkőzéseket úgy tűnik, eléggé kettészakad a mezőny. Vannak a kimagasló csapatok, és a három kicsi (a francia, az osztrák, és a magyar) némileg gyengébb, mint a többiek, ezt mutatják az eredmények is. Ebből azonban nem érdemes kiindulni.

Példaként lehet említeni a briteket, akik korábban úgy maradtak az A-csoportban, hogy gyakorlatilag feladták az összes mérkőzésüket, és csak egyre koncentráltak. Megdőlt minden negatív rekord, és a végén mégis azt az egy fontos meccset meg tudták nyerni, így biztosítva tagságukat az élvonalban. Ennek alapján tehát el tudjuk képzelni, hogy most is készül valami ilyesmi. A magyar válogatott sorozatban hét gólokat kapott a komoly riválisoktól, de

az utolsó pillanatban mégiscsak megválthatja a jegyét a jövő évi A-csoportos világbajnokságra is.

Ebben a szurkolók támogatása is segíthet, hiszen egy komplett szektort megtöltenek, és mellettük is sok helyen látni magyar mezbe öltözött drukkereket a lelátón. Az eddigi meccsek közül a finneket és a svédeket leszámítva magasan a legnagyobb létszámú szurkolótábora a magyar válogatottnak van. Tényleg valódi meccshangulatot teremtenek, akkor is, ha egyébként a helyi szurkolók nem igazán érdekeltek egyik fél győzelmében sem.

A csapat teljes vértezetben állhat fel a pályára, egyedül Nagy Krisztián esett ki sérülés miatt. Legutóbb, a németek ellen Hári János alaptemberként maradt ki, de mint kiderült, őt is csak pihentette a szövetségi kapitány. Vélhetően a majdnem teljesen a megszokott felállásban kezdhet a csapat Ausztria ellen este 19.20-kor.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor