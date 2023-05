BL: itt a válasz, min állhat vagy bukhat a Veszprém–Kielce visszavágó

A stáb szerint egy jó helyzetkihasználás, egy jó vagy rossz döntés fogja végül dűlőre vinni a csütörtöki párharcot – mondta Gulyás Péter, emlékeztetve, hogy az első mérkőzés ugyan kiélezett volt, teljesen egyenrangúságban voltak a felek. Talán a találkozó elején még érezhető volt a Kielce négy-öt éves közös munkája, míg a Veszprém egyelőre építkezésben van, kiegyenlített összecsapásra számítanak Lengyelországban – tette hozzá a másodedző.

A BL-mérkőzések miatt nagyon hosszú szezont az edzések számának csökkentésével igyekeznek kompenzálni a Veszprémnél, hogy a játékosok az utolsó bő egy hónapra is csúcsformában legyenek – árulta el érdeklődésünkre a szakember. Miután mostanra kiforrott lett a játék, megvan a taktika, csak az olyan, kifejezetten az adott ellenfélre vonatkozó dolgokra koncentrálnak, nagy újdonságokba nem fognak, de nem is szabad – mondta Gulyás Péter, aki szerint ezért is van az – akár a nyolcadöntőben, akár a Final Fouron –, hogy a labdabirtoklás lehet a döntő.

Arra a kérdésre, hogy érezhető-e a szezon fáradtsága a Veszprém játékosain, a másodedző határozottan azt mondta, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem.

KAPCSOLÓDÓ Nem akármilyen döntetlent játszott a Veszprém a negyeddöntő első meccsén A két csapat 18. egymás elleni BL-mérkőzésén 11 veszprémi és négy kielcei győzelem mellett harmadszor született...

Gulyás Péter elmondása szerint a BL-csaták közepette amúgy semennyire nincs fókuszban a hazai bajnokság, vagyis abszolúte a Kielce a fő célpont, és semmi mással nem foglalkoznak, semhogy a Final Fourt elérjék. „Ha a Szegeddel foglalkoznánk, akkor elvesztenénk a fókuszt a Kielcéről, ami súlyos helyzetet hozna magával, úgyhogy jelen pillanatban nem is szabad azzal foglalkozni, hogy mi lesz a bajnoki döntőn” – fogalmazott.

További érdekességek kedd este fél 8 után az InfoRádió Hetes című műsorában!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás