Florentino Pérez szerint eldőlt Ancelotti sorsa

Fabrizio Romano, a híres olasz újságíró szerint Florentino Pérez, a Real elnöke Carlo azt mondta Ancelotti jövőjéről és brazilok érdeklődéséről: „Erről hallani sem akarok. Még egy év van a szerződéséből. Nagyon boldogok vagyunk Ancelottival”.

Real president Florentino Pérez on Carlo Ancelotti’s future and Brazil job links: “I don’t even want to hear about that. We have one more year on his contract” ?⚪️ #RealMadrid



