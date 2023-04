Élete legnehezebb mentőakciójára vállalkozott Dárdai Pál

Rendkívül népszerű Berlinben Dárdai Pál. Most szinte minden Hertha-rajongó a nagy múlttal rendelkező, patinás klub megmenését várja tőle. Játékosként 286 mérkőzéssel klubrekorder, de edzőként is a Bundesliga első osztályában a csapatot eddig már kétszer, 2015 februárja és 2019 nyara, majd 2021 januárja és novembere között irányította. A tekintélyes sportmagazin, a Kicker szerint azonban a mostani az eddigi legnehezebb vállalkozása lesz.

Abban senki nem kételkedik, hogy Dárdai Pál elkötelezettsége, a Hertha iránt érzett szeretete önmagában szinte félsikerrel éhetne fel. Erre utal, hogy a korábbi sokszoros magyar válogatott labdarúgó a klub rendkvül nehéz helyszete ellenére egy csapásra vállalta az újbóli irányítást.

KAPCSOLÓDÓ Hivatalos: újra Dárdai Pál irányítja a Hertha BSC-t Ismét Dárdai Pál irányítja vezetőedzőként a német bajnokságban szereplő Hertha BSC labdarúgócsapatát.

"Mindent meg fogok tenni a csapattal együtt, hogy bennmaradjunk a Bundesligában. Nem lesz könnyű, de nagyon várom" – idézte a klub honlapja Dárdait, akinek hat – adott esetben nyolc – mérkőzés áll rendelkezésre ahhoz, hogy minden nehézség ellenére

A Hertha BSC pénzügyileg is sürgős szanálásra szorul.

De legalább ilyen szanálást sürget a csapat katasztrofális teljesítménye, amit az eddigi sereghajtótól, a Schalke 04-től elszenvedett csúfos vereség mindennél jobban bizonyít.

Hogy mi vár Dárdaira? A Kicker szerint az együttesből mindenekelőtt az önbizalom hiáyzik, ezzel párhuzamosan pedig a temperamentum és mindenekelőtt a "minőség".

Kay Bernstein elnök, Thomas Herrich ügyvezető igazgató és Benjamin Weber sportigazgató most Dárdaiban reménykedik. Bíznak abban, hogy nála jobban kevesen ismerik a klubot, szinte minden fűszálat a pályán. Korábbi "ellenlábasai" a vezetői székekben – így Michael Pretz és Ferdi Bobic – már nincsenek a klubnál.

KAPCSOLÓDÓ Dárdai és a Hertha: ez egy örök szerelem Dárdai Pál, pályafutása során már harmadszor lett a Hertha BSC vezetőedzője. A korábbi magyar szövetségi kapitány...

Az egyenességéről és makacsságáról is híres Dárdai – mint a Kicker írja – mindkettőjükkel összeveszett.

A magyar tréner, aki 2015-ben Jos Luhukay, 2021-ben pedig Bruno Labbadia utódaként mentette meg a Herthát, ezúttal harmadik küldetését kezdi meg. A mostani 18. hely, a hátralévő mindössze hat mérkőzés, továbbá az önbizalmukat szintte teljesen elvesztő játékosok hada kivétel nélkül azt valószínűsítik, hogy

a mostani Dárdai eddigi legnehezebb feladata lesz.

A lap ezzel kapcsolatban utalt arra is, hogy a játékoskeret is jelentős erősítésre szorul, amit ugyanakkor akadályoz a takarékossági kényszer.

A menesztett Sandro Schwarz utódaként a magyar trénernek ilyen körülmények között kellene megakadályoznia a kiesést. A berlini klub hétfőn mutatta be Dárdait "A labdarúgásban mindig csak a következő passz számít. Ez egy nehéz helyzet és én nem azért vagyok itt, hogy ígérgessek. Egy dolog számít: az eredmény, az eredmény, az eredmény" - mondta Dárdai Pál a sajtótájékoztatón. Hozzátette, sok hibát látott a csapatnál, melyeket csak együtt lehet kijavítani. "A játékosoknak segíteniük kell egymást, mert együtt lehetnek jobbak." A felnőtt csapatot a 47 éves magyar szakember - akinek munkáját Bódog Tamás is segíti - korábban már kétszer is megmentette a kieséstől. "Ezúttal szerencsére is szükségünk lesz, nem csak a kemény munkára. Mindenkinek szükség van erőre, pozitív energiára, és olyan hozzáállásra, hogy pozitívan fogadja a kihívásokat" - fogalmazott. Úgy látja, vezéregyéniségekre van szüksége a csapatnak, de azt nem árulta el, kiknek szánja ezt a szerepet. Megjegyezte még: eredetileg úgy tervezte, hogy a nyáron tér vissza az utánpótlás akadémiára a Herthánál. A Hertha péntek este 5-2-es vereséget szenvedett az addig sereghajtó Schalke 04 vendégeként, így hat fordulóval a vége előtt az utolsó helyre csúszott vissza a Bundesligában. Dárdai első bajnokiján, szombaton a Werder Bremen elleni hazai összecsapáson irányítja a csapatot. (MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Martin Meissner