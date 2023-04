Valami nagy baj lehet az RB Leipzig háza táján

A Szoboszlai Dominikkel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig meglepetésre simán, 3-0-ra kikapott otthon a Mainztól a német labdarúgó Bundesliga 26. fordulójának szombati játéknapján.

A lipcsei együttesnek ez a második hazai veresége volt a német élvonal mostani kiírásában, a Mainz ugyanakkor már hét forduló óta veretlen. A Lipcse ráadásul az elmúlt négy mérkőzéséből háromszor kikapott, nincs nincs a BL-indulást jelentő helyek egyikén sem, és alig van egy-két csapat, amely kevesebb pontot gyűjtőtt volna tavasszal, mint a Lipcse.

A Bajnokok Ligája-indulásra hajtó Leipzig egyik közvetlen riválisa, a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg szintén pontokat veszített, mivel hazai pályán 1-1-et játszott a Hertha BSC-vel.

A sérült Schäfer Andrást továbbra is nélkülöző Union Berlin ugyancsak saját stadionjában szerepelt és magabiztos, 3-0-s sikert aratott a Stuttgart felett.

Továbbra is remek formában van az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencvárost búcsúztató Leverkusen, amely a Schalke 04 vendégeként diadalmaskodott 3-0-ra és ezzel sorozatban a negyedik bajnokiján gyűjtötte be a három pontot, amivel egyre közelebb kerül a nemzetközi szerepléshez. Halál A gelsenkircheni mérkőzést egy tragédia árnyékolta be: a hajrá perceiben a lelátón egy néző rosszul lett, s hiába érkezett gyorsan az orvosi segítség, elhunyt.

Bundesliga, 26. forduló:

SC Freiburg-Hertha BSC 1-1 (0-0)

RB Leipzig-FSV Mainz 05 0-3 (0-1)

Schalke 04-Bayer Leverkusen 0-3 (0-0)

Union Berlin-VfB Stuttgart 3-0 (0-0)

VfL Wolfsburg-FC Augsburg 2-2 (0-2)

