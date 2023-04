Gomolyog az ügy - Sallai Roland edzője nem hagyta szó nélkül az apa szavait

A német sajtót is elérte Sallai Roland édesapjának a nyilatkozata, olyannyira, hogy a válogatott labdarúgó freiburgi edzője alaposan felbosszantotta magát az ügyön. Sallai Tibor azt találta nyilatkozni a válogatott felkészülése és mérkőzései során a Metropolnak, hogy a fia azért érkezett haza boldogan Németországból, mert végre pályára léphetett.

„Freiburgi klubedzője, Christian Streich tudja, hogy Roland nyáron várhatóan az olasz bajnokságba szerződik, szerintem ezért nem játszatta őt a legutóbbi két Bundesliga-meccsen. Ehhez Roland nem szokott hozzá, a játék hiányzott neki” – fogalmazott.

Streich a Bildben vágott vissza, és értetlenül állt a nyilatkozat előtt, miszerint azért nem küldené pályára a támadót, hogy ne bizonyítson, és ne tudja szerződtetni emiatt a Lazio a nyáron.

„Jó lenne, ha eljutnánk odáig a Freiburgnál, hogy ha a Lazio vagy a Manchester City érdeklődik valamelyik játékosunk iránt, akkor emiatt nem engedjük tovább játszani. Jó lenne, ha ezt megengedhetnénk magunknak, és nem függnénk többé az eladásokból származó pénzektől. Senki sem tehet arról, milyen szülei vannak” – idézte szavait a 24.hu.

A szakember hozzátette, nem hibáztatja a játékosát, aki a Bild szerint csütörtök reggel tisztázta is a félreértéseket edzőjével. „Részemről semmi kritika nem érheti ebben a témában, ezt Rolandnak is elmondtam. Azért került ilyen helyzetbe, mert ez az úr azt hiszi, hogy ilyesmit kell nyilatkoznia. Nem ismerem az apját, soha nem láttam. De nem értem, hogy lehet Rolandot ekkora nyomás alá helyezni.”

A trénernek Sallai Roland játékával kapcsolatban is akadtak kritikái, szerinte az edzésmunkája és a legutóbbi mérkőzésén nyújtott teljesítménye is hagyott kívánnivalót maga után. „Ha egy futballista nem játszik, akkor is elvárom a megfelelő hozzáállást a következő edzésen. Megértem, hogy feldúlt, de számomra ha valaki az edzésen nem úgy teljesít, akkor a meccsen nem lép pályára” – tette hozzá. További reakciók Sallai Sándor, Roland nagybátyja, korábbi válogatott hátvéd - Sportal)



"Látjuk, hogy ez nem egyedi eset a mai világban, a Barcelonánál nemrég Ansu Fati édesapjának a kritikájából volt hasonló ügy. Mindenkinek a gyereke a legfontosabb, és szíve joga, hogy elmondja a véleményét, másrészről viszont egy edző emiatt aligha változtatja meg a döntéseit. Azt sem gondolnám ugyanakkor, hogy Roli emiatt nehezebb helyzetbe kerülne a Freiburgnál, szerintem mind Tibi, mind Streich intelligens emberek, akik meg tudják oldani ezt." (Lisztes Krisztián korábbi válogatott középpályás, fia az FTC labdarúgója - Sportal) "Meglepő, hogy egy profi klub edzője különböző nyilatkozatokkal foglalkozik. Úgy gondolom, az ő dolga az, hogy a játékosait, köztük Rolit, tökéletesen felkészítse a mérkőzésekre. Arról nem is beszélve, hogy az unokaöcsém, akinél jólelkűbb, fegyelmezettebb, sportszerűbben élő focistát nem ismerek, nem tehet róla, hogy ki mit mond vele kapcsolatban. Ezért őt büntetni, számon kérni, aligha szabad. Az apjának ez volt a véleménye... Mondtam is Rolinak, ha bárhol kérdezik erről a műbalhéról, mert ez szerintem az, akkor mondja azt, hogy nem vállal felelősséget azért, amit az apja nyilatkozik. Egyébként a Freiburgnak sem hiszem, hogy az lenne az érdeke, hogy ilyen-olyan indokkal jegeljen játékosokat, és leeresztett állapotban engedje el őket, mert az a klubra sem vet jó fényt." (Sallai Sándor, Roland nagybátyja, korábbi válogatott hátvéd - Sportal)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton