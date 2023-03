Nem a bajnoki vereség okozta a Bayern-edző vesztét, sokkal egyszerűbb ok áll a háttérben

Múlt pénteken jelentette be a Bayern München, hogy hiába van 2026-ig szóló szerződése, és a Bajnokok Ligája esélyesei között emlegetik csapatát, távoznia kell a kispadról Julian Nagelsmann-nak. A mindössze 35 éves szakember alig több mint másfél évet tölthetett a német rekordbajnoknál. A helyére azonnal kinevezték Thomas Tuchelt, aki legutóbb a Chelsea-vel nyert BL-t, vele pedig érkezett "örökös" másodedzője, Lőw Zsolt is.

Nagelsmann váratlan menesztése mögött azt sejtették, hogy noha a Bayern könnyedén jutott túl a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Paris Saint-Germainen, a bajnokságban botladozik, a legutóbbi mérkőzésen kikapott 2-1-ra – az előtte az FTC az Európa-ligából kiejtő – Bayer Leverkusentől, és hosszú idő után elvesztette a Bundesliga első helyét, állandó riválisa, a Borussia Dortmund állt az élre.

KAPCSOLÓDÓ Bayern München: bejelentették az új vezetőedző érkezését A Bayern München labdarúgóklubja pénteken közös megegyezéssel bontott szerződést Julian Nagelsmann vezetőedzővel...

A Bild című német lap viszont úgy értesült, nem az eredmények miatt kellett távoznia a vezetőedzőnek, hanem azért, mert

megpuccsolták a kulcsjátékosai, és legalább hat futballista fordult a tréner ellen

a lap szerint. Elsőként a csapatkapitány Manuel Neuer és cseréje, Sven Ulrich, amiért Nagelsmann elküldte a csapat mellől a kapusedzőt, s noha Yann Sommer személyében minőségi pótlás érkezett a kapuba a sérült Neuer helyére, a kapusposzt mégis az edző vesztét okozta.

A lap állítja, kettőjükön kívül Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala és Sadio Mané is a szakvezető ellen fordult, sőt a télen a Manchester City-ből kölcsönben megszerzett Joao Cancelo is. Ezt az sem tudta ellensúlyozni, hogy olyan alapemberek, mint Joshua Kimmich vagy Leon Goretzka nyíltan is kiálltak Nagelsmann mellett, sőt maguk mellé állították Thomas Müllert is.

KAPCSOLÓDÓ Thomas Tuchelnek eddig külföldön jobban ment, mint Németországban Megszületett a hivatalos bejelentés a Bayern München részéről is: a klub felmentette Julian Nagelsmannt a vezetőedzői...

Julian Nagelsmann-nak így sem kell szomorkodnia, mert egyrészt olyan szerződést kötött, amely szerint ha két éven belül menesztik, akkor a szerződése hátralévő idejére is jár neki a fizetése, és lapértesülések szerint ez akár elérheti a 30 millió eurót is. Ez alól a teher alól csak akkor mentesül a Bayern München, ha közben az edző új helyen vállal munkát.

Márpedig a hírek szerint ajánlatban nincs hiány: a Tottenhamnál üresedés támadt Antonio Conte hét végi menesztése után, de a spanyol lapok szerint a Real Madrid is kiszemelte Carlo Ancelotti utódjának. Az olasz sikeredzőt egyre többször emlegetik mint a brazil válogatott új szövetségi kapitányát, így Madridban utódot keresnek. Még a hoffenheimi edzősködése idején a Real hívta Nagelsmannt, akkor nemet mondott, de most más a helyzet.

A megszerzését azonban két dolog is nehezíti: az egyik, hogy Carlo Ancelotti következetesen cáfolja a távozásáról szóló híreket, és ki akarja tölteni 2024 nyaráig szóló szerződését, a másik, hogy mivel Nagelsmann marad a Bayern alkalmazottja, távozása esetén lelépési díjat kell fizetni érte, és ezt akár 20 millió euróra is taksálják.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat