Thomas Tuchelnek eddig külföldön jobban ment, mint Németországban

A 49 éves Thomas Tuchel 2017. május 30. óta nem dolgozott a német futballban. Tulajdonképpen fura, mégis igaz: idegenben, külföldön, eddig sokkal eredményesebben tevékenykedett, mint a Bundesligában. Igaz: eddig még nem vezette a Bayern Münchent.

Játékosként szerény pályafutást mondhatott magáénak, 24 évesen visszavonult térdsérülése miatt. Az Augsburg második csapatánál kezdett edzőként dolgozni, majd 2009 és 2014 között a Mainz edzője volt. Négy éven keresztül Szalai Ádám volt az egyik csatára, sőt a legjobb, az utolsó idényében a magyar válogatott 13 gólt szerzett, a csapata egyik legjobbja volt.

Tuchel 2014 tavaszán, nem látva a további előrelépés lehetőségét, kérte, engedjék el szerződéséből, annak ellenére, hogy még egy éve hátravan. A Mainz vezetői, ha nem is az elsőre és nem is boldogan, de teljesítették a kérést. Az edző következő állomáshelye, közel egyéves kihagyás után, a Borussia Dortmund lett, ahol Jürgen Klopp örökébe lépett. Eddigi hazai pályafutása során ott érte el a legnagyobb sikereket, az első idényben döntős, a másodikban győztes lett a Német Kupában.

Utóbbi siker után három nappal a Dortmund szerződést bontott vele, mint akkor írta a német sajtó, nem volt jó viszonyban a vezetőkkel, különösen az ügyvezetővel, Hans-Joachim Watzkéval. Watzke „nehéz természetűnek” titulálta Tuchelt, aki viszont azért neheztelt főnökére, mert az engedett az UEFA nyomásának és hajlandó volt lejátszani egy nappal a csapatbuszt, illetve az azon ülő játékosokat veszélyeztető bombatámadás után a Monaco elleni BL-negyeddöntőt. Nem értettek egyet ketten az átigazolási front történéseivel sem, Tuchel nehezményezte Hummels, Gündogan és Mhitarjan elengedését is.

Az edző ismét majdnem egy évet pihent, majd elfogadta a Paris Saint-Germain ajánlatát – annak ellenére, hogy a Bayern München is hívta –, akkor került Löw Zsolt is a stábjába. A PSG-nél két és fél szezont töltött, ahogyan mondani szokták, telerakta a vitrinjét trófeákkal. Összesen hat francia sorozatot nyert meg, mind a két teljes idényében bajnok lett. A legeredményesebb szezonjában, a 2019–2020-asban, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, ám csapata a lisszaboni döntőben 1-0-ra kikapott a Bayern Münchentől.

A sikerek ellenére ott sem sikerült mindenkivel jó kapcsolatot ápolnia, a sportigazgatóval, a játékosként világbajnok brazil Leonardóval való ellentéte végül az állásába került, még hogyha azóta a klubtulajdonos, Nasszer al-Khelaifi be is látta, hogy túl könnyen mondtak le az edzőről. Tuchel és az általa vezetett szakmai stáb 74,3 százalékos győzelmi mutatót ért el a PSG-nél.

Menesztése után nem maradt sokáig munkanélküli, ezúttal nem várta ki a szokásos egy évet. Harminchárom nappal párizsi távozása után leszerződött a Frank Lampard utódját kereső, londoni Chelsea-hez.

Az első, ráadásul csonka idény fantasztikusan alakult: a Kékek megnyerték a Bajnokok Ligáját, s döntőt játszottak az FA-kupában is. A másodikban az UEFA Szuperkupát és a klubvilágbajnoknak járó serleget hódította el a Chelsea, amely döntőbe jutott az FA-kupában és a Ligakupában is. Thomas Tuchelt a FIFA Best Gáláján 2021 legjobb edzőjének választották. Azok után, hogy állástalanul kezdte azt az esztendőt.

2022. szeptember 7-én, már a Chelsea tulajdonosváltása után kényszerült távozni a klubtól – ebben állítólag közrejátszott magánéletbeli kilengése is – egyébként a szezon addigi rövid szakaszában jobb eredményeket ért el, mint azóta az utóda. Graham Potternek eddig 40 százalékos a győzelmi mutatója a Kékek élén, Tuchelnek a bő másfél év alatt, kereken 100 mérkőzésen dirigálva, 60 százalékos volt.

Thomas Tuchel 2025 nyaráig szóló szerződést fog kapni Münchenben, hétfőn vezet majd először edzést új állomáshelyén. Első mérkőzésén éppen a Borussia Dortmund ellen kell pályára lépni, az a csapat ellen, amely egy ponttal megelőzi a Bayernt a tabellán.

Nem lesz könnyű feladata, Nagelsmann, a tavaszi ponthullatás ellenére nem teljesített rosszul a Bayernnél. A hárompontos rendszer bevezetése óta csak Pep Guardiola, Hansi Flick és Carlo Ancelotti ért el jobb pontátlagot a csapattal.

Nyitókép: Matthew Ashton - AMA//Getty Images