Marco Rossi olyan magasságba jutott, mint csak Sebes Gusztáv és Baróti Lajos

A magyar válogatott 2022 novemberében különleges évet zárt, második lett a Nemzetek Ligája A-divíziójában, miközben, története során először, néhány hónap leforgása alatt két korábbi világbajnokot is legyőzött idegenben. A 2023-as esztendő egyik nagy kérdése, hogy meg tudja-e ismételni a válogatott a tavalyi teljesítményt, egy merőben más helyzetben.

Immár – a szerbek elleni két selejtezőt leszámítva – esélyesként állhat ki mérkőzéseire. Sokat mondó adat, hogy a Gracenote nevű elemző cég szerint

74 százalékos esélye van a csoportból való továbbjutásra, s ezzel a 2024-es németországi Európa-bajnokságon való részvétel kiharcolására.

Mindazonáltal a helyzet nem könnyű. Októberben elveszítette a válogatott az első számú kapusát, Gulácsi Pétert. Dibusz Dénes nyilvánvalóan megfelelő és megnyugtató helyettes, ugyanakkor ha vele is történne valami, nincs nemzetközi rutinnal is rendelkező (mostani) második számú kapus.

De momentán ez a kisebbik gond, hiszen Dibusz Dénesnek szerencsére nincsen semmilyen gondja. Ugyanakkor Marco Rossinak véglegesen döntenie kell Szalai Ádám pótlásáról – a tavalyi utolsó két mérkőzésen már nem játszott a korábbi csapatkapitány, de talán most kezdődik igazán az új korszak.

Kiesett a keretből Nagy Zsolt, Styles Callum és már a kerethirdetés után Fiola Attila, illetve néhány olyan játékos, aki az elmúlt időszakban keveset játszott a klubjában.

A várható kezdő csapat: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai Attila – Nego, Nagy Ádám, Kleinheisler, Kalmár (Gazdag), Kerkez – Sallai, Szoboszlai.

Marco Rossi hivatalosan 49 mérkőzésen dirigálta eddig a magyar válogatottat (azért „hivatalosan”, mert néhányszor betegség, illetve eltiltás miatt hiányzott a kispad mellől), a csütörtöki lesz tehát a félszázadik. A csapatot megszakítás nélkül irányítók közül eddig a mérföldkőig Sebes Gusztáv és Baróti Lajos jutott csak el. (Baróti az első kapitányi korszakában.)

Az ellenfél az észt válogatott, amelyet svájci edző, a játékos-pályafutása legfontosabb részét a berni Young Boysban töltő Thomas Häberli vezet. Csapata idén játszott már két felkészülési mérkőzést, méghozzá Portugáliában, Albuferiában. Nem is rossz eredményekkel, hiszen az izlandiakkal döntetlenre végzett, a finneket legyőzte, de egyik riválisnál sem játszottak a nyugat-európai klubokban szereplő kulcsemberek, a legjobbak.

A fekete-kékek ősszel egyetlen vereséget sem szenvedtek. Ők is az Európa-bajnoki selejtezőkre készülnek, hétfőn majd Bécsben, az osztrákokkal játszanak. Szövetségi kapitányuk szerint azért is játszanak szívesen a magyar válogatottal, mert annak stílusa hasonlít az osztrákokéra.

Az észtek viszonylag tapasztalt kerettel érkeztek, két játékosuk is túljutott már a századik válogatottságán. A még a „szovjet időkben” született Konstantin Vassiljev a tallinni Flora játékosa, de pályafutása csúcspontján az orosz és a lengyel élvonalban is megfordult. 2006-ban mutatkozott be az észt válogatottban, akad most olyan válogatottbeli társa, Maksim Paskotši – aki egyébként a Tottenham Hotspur U23-as keretének a tagja –, aki akkor csupán hároméves volt. Visszatérve a 148-szoros válogatott csapatkapitány klubjára, a Florára: a csapat nyolc futballistát is ad a keretbe.

Az egyik közülük Märten Kuusk, aki korábban az Újpest játékosaként szerepelt az OTP Bank Ligában, nem túl nagy sikerrel. Klubja vissza is kölcsönözte őt a Florának. Akad még egy korábbi magyarországi légiós: Artur Pikk, az Odra Opole védője, aki korábban a Diósgyőr futballistája volt.

Szintén a Flora futballistája a másik „100+-os” válogatott, a csatár Sergei Zenjov. A vendégek kísérletezés mellett jó eredményre is vágynak Részben kísérletezésre szánja a csütörtöki, magyarok elleni barátságos mérkőzést az észt labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Häberli, és hangsúlyozta, hogy ezzel együtt jó eredményt szeretnének elérni a Puskás Arénában. "Az elmúlt időszakban tettünk egy lépést előre, de a nyolc veretlen meccs ellenére javítani kell a teljesítményen, mert Belgium, Svédország és Ausztria révén három erős ellenfél lesz az Európa-bajnoki selejtezőcsoportunkban" - mondta szerdai sajtótájékoztatóján a svájci szakember, aki abban bízik, hogy a jó sorozat megváltoztatta a játékosok hozzáállását és javított az önbizalmukon. A 48 éves szakvezető kifejtette, azért választották a magyar csapatot ellenfélül, mert kemény rivális, amely Ausztriával azonos szintet képvisel, ráadásul várakozása szerint ugyanúgy 3-4-3-as rendszerben futballozik, mint az osztrák válogatott, amellyel hétfőn csapnak össze. (MTI)

