Marco Rossi elmondta, hogyan készül a nagy rajtra

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az új játékelemek és elképzelések kipróbálásán lesz a hangsúly csütörtökön az észtek elleni barátságos mérkőzésen, amelyet szeretne megnyerni a magyar labdarúgó-válogatott.

"A bolgárok elleni, hétfői Európa-bajnoki selejtezőre készülünk. Bár az még nem lesz sorsdöntő, de szeretnénk jól rajtolni. Éppen ezért az észtek ellen ki akarunk próbálni bizonyos új elképzeléseket a gyakorlatban" - fogalmazott sajtótájékoztatóján Telkiben az olasz szakember, aki hozzátette, a játékosok hozzáállása és válasza eddig kifejezetten kedvező az új gyakorlatokra és elgondolásokra.

Az 58 éves szakember a kezdőcsapatot illetően úgy fogalmazott, hogy bár az észtekkel szembeni barátságos meccsen megengedett a kísérletezés, Bulgária ellen már biztosra kell menni. Ennek ellenére csütörtökön lehetőség szerint

azzal a kezdővel akar indítani, amely a legközelebb áll a Bulgária ellen tervezetthez.

Megjegyezte, megvannak az előre eltervezett cseréi is, mert nem akarja túlterhelni a játékosait.

"Az ötvenedik mérkőzés büszkeséggel tölt el, de a felkészülésen nem változtat, ugyanolyan fontos a győzelem, mint minden más meccsen" - mondta Rossi, aki 50. alkalommal irányítja csütörtökön a válogatottat.

Kifejtette, nagy öröm, hogy sikerült olyan környezetet kialakítani, amiben a játékosok otthon érzik magukat: "Kilencven százalékban a srácok hozzáállásának köszönhető, hogy megváltozott a válogatotton belüli hangulat, és ez aztán az eredményekben is tükröződik. Ezt kell megőrizni a jövőben, hogy folytassuk a jó sorozatot".

Rossi arról is beszélt, hogy a válogatottban nem lehet öt-hat új embert egyszerre a kezdőbe tenni, mert akkor nem működnének az automatizmusok, ráadásul a csapatszellem és a csapatjáték is megsínylené. Úgy vélte, ezt a kockázatot a nemzeti együttes nem vállalhatja jó szívvel, így is

olyan alapemberek hiányoznak sérülés miatt, mint Gulácsi Péter, Nagy Zsolt, Schäfer András és Callum Styles,

akiket pótolni kell.

"Nem is lehet más cél a válogatottban, minthogy nyerjünk, az pedig egy kis plusz lenne, ha az ötvenedik meccsen jó teljesítménnyel tudnánk köszönteni a mestert" - mondta Lang Ádám, aki elmondása szerint nagyon várta már a válogatott összetartást, mert minden alkalommal "kivirul", amikor felül a repülőre.

A ciprusi Omonia védője kifejtette, Rossi vezetésével elindult egy szervezett, jó és tudatos munka, őt pedig büszkeséggel tölti el, hogy ennek részese lehet. Úgy vélte, kilenc évvel első válogatottsága után egyértelműen látszik a fejlődés.

"Motiváció nem kell, mindenki szeretné folytatni, amit eddig elértünk" - jelentette ki a 30 éves, 55-szörös válogatott futballista, aki az esélyekkel nem kívánt foglalkozni, de annyit megjegyzett, kiegyenlített az Eb-selejtezős csoport, amelyben lépésről lépésre kell haladnia a válogatottnak, mert nemcsak minden pontért, hanem a meccseken "minden egyes labdáért véres küzdelem lesz".

A mérkőzés csütörtökön 19.30-kor kezdődik a Puskás Arénában az osztrák Walter Altmann sípjelére, a találkozót az M4 Sport közvetíti.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Dibusz - Lang, Orbán, Szalai - Botka, Nagy Á., Kleinheisler, Kerkez - Gazdag, Szoboszlai - Sallai

Nyitókép: Kovács Tamás