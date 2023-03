Akár a bajnoki cím is eldőlhet az El Clásicón

Ha már a legendás középpályásnál tartunk: amióta ő dirigálja a csapatot, nagyon jó Barça mérlege a legnagyobb rivális ellen. A rendes játékidőket, a 90 perceket tekintve csupán egyszer, az őszi bajnokin kapott ki, mégpedig Madridban, egy döntetlen mellett pedig négyszer nyert, beleértve egy Las Vegas-i felkészülési mérkőzést is. (A döntetlen a 2022. januári spanyol szuperkupa-találkozó volt, azt hosszabbításban a Madrid nyerte meg.)

Most mind a két csapat jó formában van, de az is tény, hogy a Madrid, október 20. óta csak minden második idegenbeli bajnokiját tudja megnyerni. Részben ezért is alakult ki a két csapat közötti nagy különbség. A Barcelona ugyanis, bár február 26-án meglepő vereséget szenvedett Almeríában („Az volt az idény leggyengébb teljesítménye” – mondta Xavi), a további kilenc eddigi 2023-as bajnokiját kivétel nélkül megnyerte.

Mégpedig „takarékos” teljesítménnyel: hatszor is 1-0-ra nyert, a védelem e nyolc megnyert mérkőzésen mindössze egy gólt kapott. (Az Almeríától is csak egyet.) Így aztán a mostani El Clásico nagy kérdése az is lehet, hogy fel tudja-e törni a Real Madrid ezt a védelmet?

Madridi vélekedések szerint, bármennyire is a Barcelona mellett szólnak az elmúlt hetek, hónapok eredményei, számai, egyet nem szabad elfelejteni. Carlo Ancelotti együttese igazi „döntős” csapat, a Real Madrid talán minden más csapatnál jobban tudja, érzi, hogyan kell egy nagy mérkőzést, egy döntőt megnyerni. Ez pedig, a maga szempontjából, felfogható döntőnek.

Az Opta elemző cég szerint – függetlenül attól, hogy a Madrid megnyerte a legutóbbi két mérkőzését a Camp Nouban, egy újabb siker olyan triplázást jelentene, amelyre korábban csupán egyszer volt példa – 42,9 százalékra adja a hazai csapat győzelmi esélyét és 94,2 százalékra a bajnoki esélyét. A Real Madrid győzelmének valószínűségét 28,3 százalékra becsüli, a „maradék”, a 28,8 a döntetlené. Magyarul: nagyjából ugyanakkora a valószínűsége az „X”-nek, mint a „2-es” –nek.

Ami a várható összeállításokat, illetve a hiányzókat illeti, Ousmane Dembélé és nagy valószínűséggel Pedri hiányozni fog a katalánok közül. Utóbbival kapcsolatban a két barcelonai sportnapilap, az El Mundo Deportivo és a Sport azt írta, ott lesz a keretben, az AS, Madridban, azt publikálta, hogy nem. Ez utóbbi felé mutat, hogy Pedri pénteken abbahagyta az edzést, s aztán nem került be a spanyol válogatott keretébe a hónap hátralévő részén esedékes meccsekre. A nagy pozitívum ellenben, hogy Robert Lewandowski már a múlt heti, az Athletic Bilbao elleni meccset is végig tudta játszani, felépült.

A várható kezdő tizenegy: Ter Stegen – Araujo, Koundé, Christensen, Balde – Gavi, Busquets, De Jong – Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.

A Madridnál Karim Benzema játéka a nagy kérdés, belesérült a Liverpoolnak lőtt góljába szerdán. Ancelotti nincs könnyű helyzetbe, nyilván szüksége lenne a francia aranylabdásra, de még nagyobb a tavasz hátralévő részében. S ha a meglévő sérülésére Benzema „rásérül”, akár hónapokra is kidőlhet. Pénteken nem edzett a csatár a társaival.

A vendégek várható tizenegye: Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy – Modric, Tchouameni, Kroos – Valverde, Benzema (Rodrygo), Vinicius Júnior. Alaba és Álvaro nem harcképes.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez