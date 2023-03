Komoly utcai összecsapások Nápolyban a BL-mérkőzés előtt - videók

A német szurkolók egy rendőrautót felgyújtottak, járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező rendőrökre, miközben a békés járókelők menedéket kerestek az éttermekben, bárokban.

Végül sikerült lecsillapítani a tömeget, a németeket buszokra terelték és visszavitték őket a szurkolói szállodába.

Azt is sikerült elérni, hogy a két csapat tábora ne találkozhasson össze, noha a Napoli ultrái kövekkel és üvegekkel dobálták meg a német szimpatizánsok buszait. A rendőrség fokozott készültségben van, közel nyolcszázan teljesítenek szolgálatot.

? Napoli like a war zone tonight... pic.twitter.com/BhlppliWVm — EuroFoot (@eurofootcom) March 15, 2023

Napoli & Frankfurt ‘fans’ clash before their UCL matchup tonight.



I mean… what’s the point? ?



pic.twitter.com/QJb3uugJl8 — Barstool Football (@StoolFootball) March 15, 2023