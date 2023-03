Hátrányból, hosszabbításban lőtt góllal nyert az Arsenal

Az éllovas 0-2-ről 3-2-re fordítva nyert vendége, a Bournemouth ellen az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának szombati játéknapján. A londoni Ágyúsok úgy kerültek hátrányba kilenc másodperc elteltével - Phillip Billing gólja a második leggyorsabb volt a Premier League történetében -, hogy játékosai labdába sem értek. Ezt követően a hazaiak hatalmas fölényben játszottak, de a Bournemouth kapujában a brazil Neto több nagy védést is bemutatott. A vendégeknek is voltak lehetőségeik, de kontráik befejezésébe rendre hiba csúszott.

Mikel Arteta együttese a második félidőben egy szöglet után kétgólos hátrányba került, de 13 perccel később már egyenlő volt az állás. A hajrában az Arsenal a korábbinál is nagyobb rohamokat vezetett a győzelemért - Bukayo Saka egy ízben a keresztlécet is eltalálta -, és végül a hatperces hosszabbítás lejárta után, a 98. perc elején a csereként beállt Reiss Nelson bombájával kicsikarta a győzelmet. A londoniak előnye így továbbra is öt pont a tabella élén.

A Chelsea Wesley Fofana találatával nyert a Leeds United ellen: a londoniak 396 perc elteltével találtak be újra és öt nyeretlenül megvívott bajnokit követően tudtak ismét győzni. A Tottenham ugyanakkor hiába alakított ki számos gólhelyzetet a Wolverhampton otthonában, a hazaiak kapujában José Sa minden hárított, Adama Traoré pedig a hajrában megszerezte a Farkasok győztes találatát.

A Manchester City 2-0-ra nyert a vendég Newcastle ellen. A címvédő, második helyezett manchesteriek az első félidőben Phil Foden egyéni akciója után szereztek vezetést, amit a második félidőben a két perccel korábban csereként beállt Bernardo Silva révén megduplázott. Mivel a Szarkák kevés veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára, a City összességében simán győzött.

Sikerével Josep Guardiola együttese két pontra megközelítette a később pályára lépő Arsenalt.

Premier League, 26. forduló:

Arsenal-Bournemouth 3-2 (0-1)

Aston Villa-Crystal Palace 1-0 (1-0)

Brighton-West Ham United 4-0 (1-0)

Chelsea-Leeds United 1-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

Manchester City-Newcastle United 2-0 (1-0)