A nap meglepetése az angol futballban: Jorginho közel az Arsenalhoz

A londoni Kékek e szezonbeli költéseit elnézve ez nem nagy tétel – de azért több a semminél. Talán még ennél is fontosabb, hogy Graham Potter a télen is a 200 millió eurós határt meghaladó költéseknek köszönhetően már a jövőt építi, Jorginhónak ebben pedig várhatóan kevés szerep jutott volna.

A 31 éves, brazil származású olasz középpályás 2018-ban érkezett a Napolitól a Stamford Bridge-re, 213 mérkőzés játszott, aktív része volt a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, az UEFA Szuperkupa és a klubvilágbajnoki cím megszerzésének.

Az Arsenal másfél évre szóló szerződést ajánlott neki, opcióval még további egy évre. Jorginho, aki már a sikeres orvosi vizsgálaton is átesett az Ágyúsoknál, a Premier League listavezetőjének harmadik téli szerzeménye a lengyel Jakub Kiwior és a belga Leandro Trossard után. Mikel Arteta szerette volna Moises Caicedót is megszerezni (Trossard-on kívül) a Brightonból, de az ecuadori középpályás átengedésére nemet mondott klubja. Az Arsenal egyébként 60, majd 70 millió fontot sem sajnált volna Caicedóért.

