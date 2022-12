Magyari Alda nem keres kifogásokat

"Nagyon kemény, eseménydús év volt, és mindent kihoztunk magunkból. Nyilván van hiányérzet, hiszen az Európa-bajnokságra is úgy mentünk, hogy mindenféleképpen szeretnénk dobogóra állni" – mondta az InfoRádióban azévet összegezve Magyari Alda.

Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes vízilabdakapus szerint megváltozott a csapatkép, és sokat kell együtt fejlődniük. "Bennem is nagyon sok hiányérzet van, mert nekem sem ment úgy, ahogy szerettem volna. Sajnos a sok sérülés és a Covid is beleszólt az Eb-be, de nem lehetnek kifogások" – jelentette ki.

A sportoló szerint azt kell elérni, hogy kiegyensúlyozott teljesítménnyel a világeseményeken csúcsformában lehessenek.

"Fontos lenne az év végén úgy leülni, hogy mindkét világeseményen mindent kihoztuk magunkból"

– mondta, és hozzátette: ha ez sikerül, akkor mosolyogva gondolnának vissza a versenyekre, még akkor is, ha nem a legfényesebb érmet szerzik meg.

Ugyanakkor szerinte a világbajnokságon remekül teljesítettek, és a megfiatalított csapattal a Világliga tenerifei szuperdöntőjében is. Magyari Alda szerint nagyon sokat számított, hogy a fiatalítás mellett eredményesek is voltak. A Világligán szinte egy "harmadik csapattal" szerepeltek, ami érződött, de meccsről meccsre építették magunkat. Ott az első, Spanyolország elleni mérkőzés nem alakult az elképzeléseik szerint, aztán felálltak, és úgy tudtak játszani, ahogy tényleg tudtak.

Az Eb-kudarc után nagy löketet adott a csapatnak a Világliga, Magyari Aldának személy szerint is jót tett. Pozitívnak értékelte, hogy fel tudtak állni egy tornán belül kétszer is, de meg kell tanulniuk ötméteresekkel is nyerni, mert ez a későbbi versenyeken is előfordulhat. "Lehet, hogy úgy leszünk világbajnokok, hogy ötméterespárbaj lesz" – jegyezte meg.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás